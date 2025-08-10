Upcoming IPO Regaal Resources IPO open from 12 aug check price band gmp खुलने से पहले ही धमाल मचा रहा GMP, ₹102 प्राइस बैंड, 12 अगस्त से निवेश का मौका, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Upcoming IPO Regaal Resources IPO open from 12 aug check price band gmp

खुलने से पहले ही धमाल मचा रहा GMP, ₹102 प्राइस बैंड, 12 अगस्त से निवेश का मौका

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 12:09 PM
Regaal Resources IPO: आप भी इनिशियल पब्लिक आफरिंग यानी आईपीओ में पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। अगले सप्ताह कई कंपनी के आईपीओ निवेश के लिए ओपन हो रहे हैं। इनमें से एक रीगल रिसोर्सेस लिमिटेड का इश्यू भी है। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 12 अगस्त को खुलेगा। यह इश्यू गुरुवार, 14 अगस्त को बंद होगा। आईपीओ के लिए प्रति इक्विटी शेयर 96 रुपये से 102 रुपये के बीच कीमत तय की है। हर शेयर का फेस वैल्यू पांच रुपये है।

क्या है डिटेल

कंपनी के बयान के मुताबिक, निवेशक कम से कम 144 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और इसके बाद 144 शेयरों के मल्टीपल में बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल दोनों हैं। इसमें कंपनी के प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह के शेयरहोल्डर 94,12,000 इक्विटी शेयर बेचेंगे। नये शेयर जारी करने से प्राप्त 210 करोड़ रुपये में से 159 करोड़ रुपये तक का इस्तेमाल कंपनी के कुछ कर्ज को चुकाने या उसका आंशिक भुगतान करने के लिए होगा।

क्या चल रहा GMP?

Investorgain.com के मुताबिक, रीगल रिसोर्सेस आईपीओ ग्रे मार्केट में ₹22 के प्रीमियम पर उपलब्ध है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयरों की 124 रुपये पर लिस्टिंग हो सकती है। यानी पहले ही दिन निवेशकों को 22% तक का मुनाफा हो सकता है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुख्यालय वाली रीगल रिसोर्सेस देश में मक्का आधारित विशेष उत्पादों की सबसे बड़ी विनिर्माताओं में से एक है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी का परिचालन राजस्व 52.52 प्रतिशत बढ़कर 915.16 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 600.02 करोड़ रुपये था। आलोच्य वित्त वर्ष में शुद्ध लाभ दोगुना से अधिक होकर 47.67 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 2023-24 में 22.14 करोड़ रुपये था।

