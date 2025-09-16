Upcoming ipo pine labs hero motors orkla india and 3 others receive sebi nod to launch public offers पैसे का कर लीजिए इंतजाम...IPO मार्केट में बढ़ने वाली है भीड़, हीरो मोटर्स समेत 6 कंपनियों को मिली मंजूरी, Business Hindi News - Hindustan
Upcoming ipo pine labs hero motors orkla india and 3 others receive sebi nod to launch public offers

सेबी ने केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी और हीरो मोटर्स सहित 6 कंपनियों को अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की मंजूरी दे दी है। इन छह कंपनियों के संयुक्त आईपीओ से कम से कम ₹9,000 करोड़ जुटाने का अनुमान है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 04:10 PM
Upcoming IPO: अगर आप आईपीओ पर दांव लगाने में दिलचस्पी रखते हैं तो तैयार हो जाइए क्योंकि इस मार्केट में एक बार फिर भीड़ होने वाली है। दरअसल, बाजार नियामक सेबी ने केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी और हीरो मोटर्स सहित 6 कंपनियों को अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की मंजूरी दे दी है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

किन कंपनियों को मंजूरी

सोलर इक्युपमेंट मेकर एमवी फोटोवोल्टिक पावर, फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स, बैंकिंग और स्मार्ट कार्ड निर्माता मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस और एमटीआर फूड्स की मूल कंपनी ओर्कला इंडिया को भी आईपीओ लाने की अनुमति दी गई है। इन छह कंपनियों के संयुक्त आईपीओ से कम से कम ₹9,000 करोड़ जुटाने का अनुमान है।

केनरा रोबेको

केनरा रोबेको एएमसी की बात करें तो इस कंपनी ने 4.98 करोड़ इक्विटी शेयरों के आईपीओ की घोषणा की है, जो पूरी तरह से इसके प्रमोटरों, केनरा बैंक और ओरिक्स कॉर्पोरेशन यूरोप एनवी का ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) है। ओएफएस के हिस्से के रूप में, केनरा बैंक 2.59 करोड़ शेयर बेचेगा जबकि ओरिक्स कॉर्पोरेशन (जिसे पहले रोबेको ग्रुप एनवी के नाम से जाना जाता था) 2.39 करोड़ शेयरों का सैटलमेंट करेगा।

हीरो मोटर्स

हीरो मोटर्स नए इश्यू और ओएफएस के संयोजन के माध्यम से ₹1200 करोड़ जुटाने के लिए तैयार है। इसमें ₹800 करोड़ मूल्य के इक्विटी शेयरों का नया इश्यू और इसके प्रमोटरों द्वारा ₹400 करोड़ मूल्य का ओएफएस शामिल है। ओएफएस के तहत, ओ पी मुंजाल होल्डिंग्स ₹390 करोड़ मूल्य के शेयर बेचेगी। वहीं, भाग्योदय इन्वेस्टमेंट्स और हीरो साइकिल्स, दोनों ₹5 करोड़ मूल्य के शेयर बेचेंगे। आईपीओ से प्राप्त रकम में आंशिक उपयोग ₹285 करोड़ के लोन का भुगतान करने और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर स्थित अपनी इकाई की क्षमता विस्तार के लिए किया जाएगा।

एमवी फोटोवोल्टिक और पाइन लैब्स

एमवी फोटोवोल्टिक पावर का लक्ष्य ₹3000 करोड़ के एक बड़े इश्यू का है। इसमें ₹2143.86 करोड़ का एक नया इश्यू और इसके प्रमोटरों की ओर से ₹856.14 करोड़ का ओएफएस शामिल है। इसके अलावा, टेमासेक और पीक XV पार्टनर्स द्वारा समर्थित फिनटेक दिग्गज पाइन लैब्स, ₹2600 करोड़ के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी, साथ ही एक ओएफएस भी जारी करेगी जिसमें निवेशक शेयरधारकों के 14.78 करोड़ से अधिक शेयर शामिल होंगे।

- इसके अलावा, लोकप्रिय मसाला और मसाला ब्रांड एमटीआर और ईस्टर्न का स्वामित्व रखने वाली ओर्कला इंडिया पूरी तरह से ओएफएस (ऑफर सेल) पैटर्न पर काम करेगी।इसके आईपीओ में इसके प्रमोटर और अन्य मौजूदा शेयरधारक 2.28 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेंगे।

