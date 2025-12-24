खुलने वाले हैं ये 3 IPO, सेबी ने दी है मंजूरी, निवेश के लिए पैसे रखें तैयार
Upcoming IPO: अगर आप आईपीओ में पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक आईपीओ निवेश के लिए ओपन होंगे।
Upcoming IPO: अगर आप आईपीओ में पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक आईपीओ निवेश के लिए ओपन होंगे। इनमें निर्माण कंपनी धारीवाल बिल्डटेक, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेटा सेंटर सेवा प्रदाता ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और बीएलएस पॉलीमर्स के आईपीओ भी हैं। दरअसल, हाल ही में इन कंपनियों को बाजार नियामक सेबी से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से धन जुटाने की मंजूरी मिल गई है।
क्या है डिटेल
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से मंगलवार को दी जानकारी के अनुसार, ये तीनों आईपीओ पूरी तरह से नए निर्गम पर आधारित होंगे जिसमें बिक्री पेशकश (ओएफएस) का कोई घटक शामिल नहीं होगा। कंपनियों ने अप्रैल और सितंबर के बीच सेबी के पास अपने आईपीओ लाने के लिए दस्तावेज दाखिल किए थे। 15-19 दिसंबर के बीच इन्हें सेबी से इसकी मंजूरी मिल गई।
कंपनियों के आईपीओ दस्तावेजों के अनुसार, धारीवाल बिल्डटेक का आईपीओ 950 करोड़ रुपये के शेयर का नया निर्गम होगा। बीएलएस पॉलीमर्स भी 1.7 करोड़ शेयर का नया निर्गम पर आधारित आईपीओ लाएगा। वहीं ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी अपने आईपीओ के जरिये 600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। यह भी नए निर्गम पर आधारित होगा। इन कंपनियों के शेयर बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होंगे।