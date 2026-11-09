यूपी के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा! DA 3% बढ़कर 63% हुआ, एरियर पर भी आया अपडेट

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UP DA Hike News: उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद पात्र कर्मचारियों का DA 60% से बढ़कर 63% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी, यानी कर्मचारियों को सिर्फ बढ़ा हुआ DA ही नहीं, बल्कि पिछली अवधि का एरियर भी मिलेगा। सरकार के आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2026 की सैलरी के साथ मिलने की बात कही गई है। आइए जानते हैं कि किन-किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा?

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का लाभ केवल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। कई अन्य कैटेगरी के पात्र कर्मचारियों को भी बढ़े हुए DA का फायदा मिलेगा। इनमें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पात्र कर्मचारी, सहायता प्राप्त शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, वर्क-चार्ज्ड प्रतिष्ठानों के कर्मचारी और UGC वेतनमान के तहत काम करने वाले पात्र कर्मचारी शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

नवंबर की सैलरी में मिलेगा बढ़ा हुआ DA

सरकार ने DA बढ़ोतरी को जुलाई से लागू किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर का बढ़ा हुआ DA नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि नवंबर की सैलरी में कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा दिखाई दे सकता है।

जुलाई से सितंबर तक का एरियर कहां जाएगा?

यहां कर्मचारियों के लिए एक अहम बात है। जुलाई से सितंबर 2026 की अवधि का DA एरियर सीधे बैंक खाते में नकद भुगतान के रूप में नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, इन चार महीनों से जुड़े एरियर की राशि अलग से कर्मचारियों के PF खातों में जमा की जाएगी। कर्मचारियों को अपनी वास्तविक राशि और भुगतान के तरीके की जानकारी के लिए विभाग की ओर से जारी आदेश को देखना चाहिए।

आपकी सैलरी में कितना बढ़ेगा पैसा?

DA बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर मिलता है। 3% की बढ़ोतरी का मतलब है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी के हिसाब से हर महीने अतिरिक्त राशि मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है, तो 3% DA बढ़ने से उसे हर महीने करीब ₹900 अतिरिक्त मिल सकते हैं। वहीं, बेसिक सैलरी ₹50,000 होने पर 3% की बढ़ोतरी से DA में लगभग ₹1,500 प्रति माह का इजाफा हो सकता है। असल फायदा कर्मचारी की बेसिक सैलरी और लागू वेतन नियमों पर निर्भर करेगा।

DA क्यों दिया जाता है?

महंगाई भत्ता कर्मचारियों की आय पर बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। यह कर्मचारी के बेसिक वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है। केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार DA में बदलाव करती है। इसके लिए महंगाई से जुड़े आंकड़ों, खासकर ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के रुझान को अहम आधार माना जाता है। केंद्र सरकार ने भी हाल ही में अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR में बढ़ोतरी की थी। इसके बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बदलाव का ऐलान किया है।

दूसरे राज्यों में भी DA बढ़ोतरी

दिवाली से पहले कई राज्यों ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA बढ़ाने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में 5% की बढ़ोतरी की गई, जबकि तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में 3% तक DA बढ़ाने की घोषणा हुई। कर्नाटक में 2.5% की बढ़ोतरी की गई। वहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल में 2% DA बढ़ोतरी के फैसले सामने आए हैं।

कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

UP सरकार का यह फैसला दिवाली के आसपास कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त राहत लेकर आया है। 3% DA बढ़ने से उनकी मासिक सैलरी में इजाफा होगा, जबकि जुलाई से लागू होने के कारण पिछली अवधि का लाभ भी मिलेगा। हालांकि, हर कर्मचारी को मिलने वाली अतिरिक्त राशि उसकी बेसिक सैलरी और सेवा शर्तों के आधार पर अलग-अलग होगी। इसलिए, कर्मचारी अपनी सैलरी स्लिप और विभाग की ओर से जारी आधिकारिक निर्देशों की जांच कर सकते हैं।