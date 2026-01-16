दिग्गज कंपनी से ऑर्डर मिलते रॉकेट बना ₹74 वाला शेयर, इंट्रा-डे में 19% की छलांग
Univastu india share price: कई दिनों की बिकवाली के बाद भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को रिकवरी मोड में नजर आया। इस माहौल के बीच कुछ पेनी शेयर वाली कंपनियों को लेकर पॉजिटिव खबरें भी आईं। ऐसी ही एक पॉजिटिव खबर यूनिवास्तु इंडिया के लिए है। इस खबर की वजह से इस कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर करीब 19 प्रतिशत चढ़ गए और इंट्रा-डे में ₹74 प्रति शेयर के हाई पर पहुंच गए। हालांकि, शेयर के 52 वीक का हाई 115.12 रुपये है।
क्या है पॉजिटिव खबर?
यूनिवास्तु इंडिया को लार्सन एंड टुब्रो (L&T) से मुंबई मेट्रो लाइन 4 और लाइन 4A प्रोजेक्ट (MMRDA) के लिए वर्क ऑर्डर मिला है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा-हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 'यूनिवास्तु इंडिया लिमिटेड' को 15 जनवरी, 2026 को लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड से मुंबई मेट्रो लाइन 4 और MMRDA के एक्सटेंशन कॉरिडोर (4a) के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कामों के डिजाइन, निर्माण, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए वर्क ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में दो साल की डिफेक्ट लायबिलिटी मेंटेनेंस पीरियड के बाद 5 साल का कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस भी शामिल है।
कॉन्ट्रैक्ट के तहत, यूनिवास्तु स्टेशनों और एक डिपो को कवर करते हुए, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, स्पेशल टूल्स, टेस्टिंग/डायग्नोस्टिक्स इक्विपमेंट और मेंटेनेंस फिक्स्चर के साथ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल (E&M) कामों को डिजाइन, निर्माण, सप्लाई, इंस्टॉल, इंटीग्रेट, टेस्ट और कमीशन करेगा।इस कॉन्ट्रैक्ट में एक लॉन्ग-टर्म मेंटेनेंस कॉम्पोनेंट भी शामिल है: दो साल का डिफेक्ट लायबिलिटी मेंटेनेंस पीरियड (DLMP) जिसके बाद पांच साल का कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस (CMP) होगा। इसके बारे में कंपनी ने कहा कि इससे कई सालों तक रेवेन्यू का पता चलता है। ऑर्डर की वैल्यू ₹391.76 करोड़ है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) शामिल है।
कंपनी के बारे में
पुणे में हेडक्वार्टर वाली और 2009 में बनी यूनिवास्तु इंडिया, भारत में एक कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। कंपनी अलग-अलग सेक्टर्स में एंड-टू-एंड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) सर्विस देने में माहिर है।