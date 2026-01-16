Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Univastu india share zooms 19 percent price 74 rs after bagging order from top company
दिग्गज कंपनी से ऑर्डर मिलते रॉकेट बना ₹74 वाला शेयर, इंट्रा-डे में 19% की छलांग

दिग्गज कंपनी से ऑर्डर मिलते रॉकेट बना ₹74 वाला शेयर, इंट्रा-डे में 19% की छलांग

संक्षेप:

यूनिवास्तु इंडिया को लार्सन एंड टुब्रो (L&T) से मुंबई मेट्रो लाइन 4 और लाइन 4A प्रोजेक्ट (MMRDA) के लिए वर्क ऑर्डर मिला है। इस खबर की वजह से इस कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर करीब 19 प्रतिशत चढ़ गए और इंट्रा-डे में ₹74 प्रति शेयर के हाई पर पहुंच गए। 

Jan 16, 2026 02:08 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Univastu india share price: कई दिनों की बिकवाली के बाद भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को रिकवरी मोड में नजर आया। इस माहौल के बीच कुछ पेनी शेयर वाली कंपनियों को लेकर पॉजिटिव खबरें भी आईं। ऐसी ही एक पॉजिटिव खबर यूनिवास्तु इंडिया के लिए है। इस खबर की वजह से इस कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर करीब 19 प्रतिशत चढ़ गए और इंट्रा-डे में ₹74 प्रति शेयर के हाई पर पहुंच गए। हालांकि, शेयर के 52 वीक का हाई 115.12 रुपये है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है पॉजिटिव खबर?

यूनिवास्तु इंडिया को लार्सन एंड टुब्रो (L&T) से मुंबई मेट्रो लाइन 4 और लाइन 4A प्रोजेक्ट (MMRDA) के लिए वर्क ऑर्डर मिला है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा-हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 'यूनिवास्तु इंडिया लिमिटेड' को 15 जनवरी, 2026 को लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड से मुंबई मेट्रो लाइन 4 और MMRDA के एक्सटेंशन कॉरिडोर (4a) के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कामों के डिजाइन, निर्माण, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए वर्क ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में दो साल की डिफेक्ट लायबिलिटी मेंटेनेंस पीरियड के बाद 5 साल का कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस भी शामिल है।

कॉन्ट्रैक्ट के तहत, यूनिवास्तु स्टेशनों और एक डिपो को कवर करते हुए, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, स्पेशल टूल्स, टेस्टिंग/डायग्नोस्टिक्स इक्विपमेंट और मेंटेनेंस फिक्स्चर के साथ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल (E&M) कामों को डिजाइन, निर्माण, सप्लाई, इंस्टॉल, इंटीग्रेट, टेस्ट और कमीशन करेगा।इस कॉन्ट्रैक्ट में एक लॉन्ग-टर्म मेंटेनेंस कॉम्पोनेंट भी शामिल है: दो साल का डिफेक्ट लायबिलिटी मेंटेनेंस पीरियड (DLMP) जिसके बाद पांच साल का कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस (CMP) होगा। इसके बारे में कंपनी ने कहा कि इससे कई सालों तक रेवेन्यू का पता चलता है। ऑर्डर की वैल्यू ₹391.76 करोड़ है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) शामिल है।

कंपनी के बारे में

पुणे में हेडक्वार्टर वाली और 2009 में बनी यूनिवास्तु इंडिया, भारत में एक कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। कंपनी अलग-अलग सेक्टर्स में एंड-टू-एंड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) सर्विस देने में माहिर है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।