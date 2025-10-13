1 पर 2 शेयर बोनस दे रही कंपनी, आज Ex डेट, शेयरों में 6% की तेजी

Bonus Share: शेयर बाजार में आज यूनिवास्तु इंडिया लिमिटेड (Univastu India Limited) के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी एक शेयर पर 2 शेयर बोनस दे रही है। इस स्टॉक का भाव 100 रुपये से कम का है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी आज देखने को मिली है।

आज एक्स-बोनस ट्रेड कर रही कंपनी एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया था कि 1 शेयर पर 2 शेयर बोनस दिया जाएगा। आज की तारीख यानी 13 अक्टूबर को कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय किया था। आज शेयर बाजार में कंपनी एक्स-बोनस ट्रेड कर रही है। बता दें, आज जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।

शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में तेजी आज कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। यह स्टॉक आज 90 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ गया था। इससे पहले शुक्रवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 262.20 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

शेयर बाजार में बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। एक साल में यह स्टॉक 32 प्रतिशत की तेजी आई है।

5 साल में निवेशकों को मिला पॉजिटिव रिटर्न बीते 2 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 54 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। वहीं, 3 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 68 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 5 साल में यह स्टॉक 83 प्रतिशत बढ़ा है।

इस कंपनी में प्रमोटर की कुल हिस्सेदारी 67.50 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 32.50 प्रतिशत है।