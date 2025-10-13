Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Univastu India Limited share jumps 6 percent today check details here

1 पर 2 शेयर बोनस दे रही कंपनी, आज Ex डेट, शेयरों में 6% की तेजी

Bonus Share: शेयर बाजार में आज यूनिवास्तु इंडिया लिमिटेड (Univastu India Limited) के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी एक शेयर पर 2 शेयर बोनस दे रही है। इस स्टॉक का भाव 100 रुपये से कम का है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी आज देखने को मिली है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 09:32 AM
share Share
Follow Us on
1 पर 2 शेयर बोनस दे रही कंपनी, आज Ex डेट, शेयरों में 6% की तेजी

Bonus Share: शेयर बाजार में आज यूनिवास्तु इंडिया लिमिटेड (Univastu India Limited) के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी एक शेयर पर 2 शेयर बोनस दे रही है। इस स्टॉक का भाव 100 रुपये से कम का है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी आज देखने को मिली है।

आज एक्स-बोनस ट्रेड कर रही कंपनी

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया था कि 1 शेयर पर 2 शेयर बोनस दिया जाएगा। आज की तारीख यानी 13 अक्टूबर को कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय किया था। आज शेयर बाजार में कंपनी एक्स-बोनस ट्रेड कर रही है। बता दें, आज जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें:टाटा ट्रस्ट में चल रहे झगड़े के बीच चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल को मिली मंजूरी

शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में तेजी

आज कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। यह स्टॉक आज 90 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ गया था। इससे पहले शुक्रवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 262.20 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

शेयर बाजार में बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। एक साल में यह स्टॉक 32 प्रतिशत की तेजी आई है।

5 साल में निवेशकों को मिला पॉजिटिव रिटर्न

बीते 2 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 54 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। वहीं, 3 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 68 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 5 साल में यह स्टॉक 83 प्रतिशत बढ़ा है।

इस कंपनी में प्रमोटर की कुल हिस्सेदारी 67.50 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 32.50 प्रतिशत है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Bonus Bonus Share Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।