इस बैंक ने दिया बड़ा तोहफा! अब सेविंग अकाउंट पर मिलेगा 7% और FD पर 8.5% ब्याज

अगर आप अपनी बचत पर ज्यादा ब्याज कमाने का तरीका तलाश रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (Unity Small Finance Bank) ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देते हुए सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) दोनों की ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई दरें 1 अगस्त से लागू हो गई हैं। बैंक अब सेविंग अकाउंट पर 7% तक सालाना ब्याज दे रहा है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को 8.5% तक का ब्याज मिलेगा। ऐसे में जो लोग सुरक्षित निवेश के साथ बेहतर रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए यह अपडेट काफी अहम हो सकता है।

जितना ज्यादा बैलेंस, उतना ज्यादा ब्याज

बैंक की नई ब्याज दरों के अनुसार, अब 1 लाख रुपये तक के सेविंग अकाउंट बैलेंस पर 4.5% सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं, 1 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक की राशि पर 6% सालाना ब्याज दिया जाएगा। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपये से अधिक का बैलेंस है, तो आपको 7% सालाना ब्याज मिलेगा, यानी जितना अधिक बैलेंस होगा, उतना ही ज्यादा ब्याज मिलने का फायदा मिलेगा।

यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (Unity Small Finance Bank) ने यह भी स्पष्ट किया है कि सेविंग अकाउंट का ब्याज हर महीने (Monthly Basis) ग्राहकों के खाते में जमा किया जाएगा। ब्याज की कैलकुलेशन बैंक की नई स्लैब व्यवस्था के अनुसार की जाएगी। इससे ग्राहकों को नियमित रूप से ब्याज का लाभ मिलता रहेगा और उनकी बचत तेजी से बढ़ेगी।

FD की ब्याज दरों में भी बदलाव

सिर्फ सेविंग अकाउंट ही नहीं, बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। बैंक के अनुसार, 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर 501 दिनों की अवधि के लिए सामान्य ग्राहकों को 8% सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को इसी अवधि की FD पर 8.5% सालाना ब्याज दिया जाएगा। यह दरें मौजूदा समय में कई बैंकों की तुलना में काफी आकर्षक मानी जा रही हैं।

हालांकि, अन्य अवधि की FD पर ब्याज दरें अलग-अलग हैं और यह जमा राशि की अवधि व ग्राहक की श्रेणी पर निर्भर करती हैं। बैंक ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न अवधि की FD पर सामान्य ग्राहकों की तुलना में अतिरिक्त ब्याज का लाभ मिलता रहेगा। इसलिए, निवेश करने से पहले अपनी जरूरत और निवेश अवधि के अनुसार ब्याज दर जरूर जांच लें।

अगर आप अपनी बचत को सुरक्षित रखते हुए बेहतर रिटर्न चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट आज भी सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। खासकर ऐसे समय में जब कई बैंक जमा पर बेहतर ब्याज दरें देने की होड़ में हैं, तब सही बैंक और सही अवधि का चुनाव आपके रिटर्न को बढ़ा सकता है। हालांकि, निवेश करने से पहले ब्याज दरों के साथ-साथ बैंक की शर्तों और नियमों को भी समझना जरूरी है।

बैंक ने यह भी बताया कि उसकी जमा योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरें समय-समय पर बदली जा सकती हैं। इसलिए निवेश से पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या शाखा से नवीनतम दरों की पुष्टि करना बेहतर रहेगा।