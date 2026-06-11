FD निवेशकों के लिए खुशखबरी! अब मिलेगा 8.30% तक रिटर्न, इन 2 बैंकों ने बढ़ाया ब्याज

भारत में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को हमेशा से सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प माना जाता है। खासकर ऐसे समय में जब शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहता है, तब कई निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए बेहतर रिटर्न कमाने के लिए FD का सहारा लेते हैं। अब FD निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। देश के दो प्रमुख स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिटी स्मॉल फाइेंस बैंक (Unity Small Finance Bank) और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU Small Finance Bank) ने चुनिंदा अवधि की FD पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इससे निवेशकों को पहले के मुकाबले ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा।

सबसे पहले बात करेंमकी, तो बैंक ने 11 जून 2026 से अपनी लोकप्रिय 501 दिन की FD योजना पर ब्याज दर बढ़ा दी है। अब सामान्य ग्राहकों को इस अवधि की FD पर 7.80% सालाना ब्याज मिलेगा, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 8.30% सालाना ब्याज का लाभ दिया जाएगा। मौजूदा समय में यह दर कई बड़े सरकारी और निजी बैंकों की तुलना में काफी आकर्षक मानी जा रही है। यही कारण है कि बेहतर रिटर्न की तलाश कर रहे निवेशकों के बीच यह FD स्कीम तेजी से लोकप्रिय हो सकती है।

केवल FD ही नहीं, यूनिटी बैंक (Unity Bank) अपने बचत खाते पर भी आकर्षक ब्याज दे रहा है। बैंक के अनुसार 10 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि पर 7% सालाना और 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की राशि पर 6% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। ऐसे में जो लोग अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखना चाहते हैं, उनके लिए भी यह बैंक बेहतर विकल्प बन सकता है।

यूनिटी बैंक में FD की आकर्षक ब्याज दर अवधि (Tenure) सामान्य नागरिक FD ब्याज दर वरिष्ठ नागरिक FD ब्याज दर 7 - 14 दिन 4.00% 4.00% 15 - 45 दिन 4.00% 4.00% 46 - 60 दिन 4.75% 5.25% 61 - 90 दिन 5.00% 5.50% 91 - 184 दिन 5.00% 5.50% 185 दिन - 6 माह 5.50% 6.00% 6 माह से अधिक - 201 दिन 6.25% 6.75% 202 दिन - 364 दिन 6.25% 6.75% 12 माह 7.50% 8.00% 12 माह + 1 दिन 6.50% 7.00% 12 माह + 1 दिन - 500 दिन 6.50% 7.00% 501 दिन 7.80% 8.30% 502 दिन - 18 माह 6.75% 7.25% 18 माह से अधिक - 700 दिन 6.75% 7.25% 701 दिन 6.75% 7.25% 702 दिन - 928 दिन 6.75% 7.25% 929 दिन - 34 माह 6.75% 7.25% 34 माह - 36 माह 6.75% 7.25% 36 माह - 60 माह 6.75% 7.25% 60 माह - 120 माह 6.00% 6.50%

वहीं दूसरी ओर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU Small Finance Bank) ने भी अपने ग्राहकों को राहत देते हुए FD ब्याज दरों में संशोधन किया है। बैंक ने 30 महीने की FD पर ब्याज दर को 7.25% से बढ़ाकर 7.40% कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर और भी आकर्षक है। उन्हें इसी अवधि की FD पर 7.90% सालाना ब्याज मिलेगा, जो पहले 7.75% था। नई दरें 10 जून 2026 से लागू हो चुकी हैं।

अगर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की अन्य FD योजनाओं पर नजर डालें, तो बैंक 30 महीने 1 दिन से 36 महीने तक की अवधि पर सबसे अधिक ब्याज दर प्रदान कर रहा है। इससे उन निवेशकों को फायदा होगा, जो मध्यम अवधि के लिए सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं और साथ ही बेहतर रिटर्न भी पाना चाहते हैं।

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD की ब्याज दर अवधि (Tenure) ब्याज दर (प्रति वर्ष) 7 दिन से 1 माह 15 दिन 3.50% 1 माह 16 दिन से 3 माह 4.75% 3 माह 1 दिन से 6 माह 5.25% 6 माह 1 दिन से 12 माह 6.35% 12 माह 1 दिन से 15 माह 7.10% 15 माह 1 दिन से 18 माह 7.00% 18 माह 1 दिन से 24 माह 7.00% 24 माह 1 दिन से 30 माह 7.10% 30 माह 1 दिन से 36 माह 7.40% 36 माह 1 दिन से 45 माह 7.00% 45 माह 1 दिन से 60 माह से कम 6.75% 60 माह से 120 माह 6.75%

विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के महीनों में कई बैंक जमा राशि आकर्षित करने के लिए FD दरों में बदलाव कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को किसी भी बैंक में पैसा लगाने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना जरूर करनी चाहिए। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई बैंक अतिरिक्त ब्याज का लाभ देते हैं, जिससे उनकी कुल कमाई और बढ़ जाती है।