5 टुकड़ों में बंट रहा है यह स्टॉक, रिकॉर्ड डेट नजदीक, 6 महीने में पैसा किया डबल

Stock Split News: इस हफ्ते जिन कंपनियों के शेयर फोकस में रहेंगे उसमें United Van Der Horst Ltd भी एक है। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 5 टुकड़ों में होने जा रहा है। जिसके लिए तय रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते है। बता दें, कंपनी ने बीते एक साल में शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन किया है।

कब है रिकॉर्ड डेट एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 5 रुपये से 1 रुपये प्रति शेयर हो जाना है। बता दें, कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 22 जनवरी 2026 की तारीख को तय किया है।

शेयरों का प्रदर्शन दमदार शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर United Van Der Horst Ltd के शेयर बीएसई में 5.95 प्रतिशत की उछाल के बाद 271.45 रुपये के लेवल पर थे। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 82 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 107 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। बता दें, एक साल में United Van Der Horst Ltd के शेयरों का भाव 107 प्रतिशत चढ़ चुका है। कंपनी का मार्केट कैप 373 करोड़ रुपये का है। इस कंपनी का 52 वीक हाई 308.05 रुपये और 52 वीक लो लेवल 106.50 रुपये है।

तीन साल मे कंपनी के शेयरों की कीमतों में 529 प्रतिशत और 5 साल में 2413 प्रतिशत की तेजी आई है।

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी 2025 में कंपनी तीन बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। फरवरी के महीने में कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया था। दूसरी बार कंपनी अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। आखिरी बार कंपनी ने पिछले साल एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।