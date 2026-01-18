Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़United Van Der Horst Ltd money doubled in 6 month stock now going to split check details here
5 टुकड़ों में बंट रहा है यह स्टॉक, रिकॉर्ड डेट नजदीक, 6 महीने में पैसा किया डबल

5 टुकड़ों में बंट रहा है यह स्टॉक, रिकॉर्ड डेट नजदीक, 6 महीने में पैसा किया डबल

संक्षेप:

Stock Split News: इस हफ्ते जिन कंपनियों के शेयर फोकस में रहेंगे उसमें United Van Der Horst Ltd भी एक है। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 5 टुकड़ों में होने जा रहा है। जिसके लिए तय रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते है। बता दें, कंपनी ने बीते एक साल में शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन किया है।

Jan 18, 2026 09:52 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Stock Split News: इस हफ्ते जिन कंपनियों के शेयर फोकस में रहेंगे उसमें United Van Der Horst Ltd भी एक है। कंपनी के शेयरों का बंटवारा 5 टुकड़ों में होने जा रहा है। जिसके लिए तय रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते है। बता दें, कंपनी ने बीते एक साल में शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कब है रिकॉर्ड डेट

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 5 रुपये से 1 रुपये प्रति शेयर हो जाना है। बता दें, कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 22 जनवरी 2026 की तारीख को तय किया है।

ये भी पढ़ें:इस हफ्ते खुल रहे हैं 4 कंपनियों के IPO, चेक करें ओपनिंग डेट, प्राइस बैंड और GMP

शेयरों का प्रदर्शन दमदार

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर United Van Der Horst Ltd के शेयर बीएसई में 5.95 प्रतिशत की उछाल के बाद 271.45 रुपये के लेवल पर थे। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 82 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 107 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। बता दें, एक साल में United Van Der Horst Ltd के शेयरों का भाव 107 प्रतिशत चढ़ चुका है। कंपनी का मार्केट कैप 373 करोड़ रुपये का है। इस कंपनी का 52 वीक हाई 308.05 रुपये और 52 वीक लो लेवल 106.50 रुपये है।

तीन साल मे कंपनी के शेयरों की कीमतों में 529 प्रतिशत और 5 साल में 2413 प्रतिशत की तेजी आई है।

ये भी पढ़ें:2025 में ₹625 का डिविडेंड देने वाली कंपनी ने फिर किया Dividend पर बड़ा फैसला

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी

2025 में कंपनी तीन बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। फरवरी के महीने में कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया था। दूसरी बार कंपनी अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। आखिरी बार कंपनी ने पिछले साल एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।