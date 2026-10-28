Kingfisher बीयर बनाने वाली कंपनी को बंपर प्रॉफिट, शेयर में 15% की तेजी; आपका है दांव?

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28 अक्टूबर 2026 को इंट्राडे में 15% उछलकर ₹1,316 तक पहुंच गए यूनाइटेड ब्रेवरीज के शेयर

United Breweries Q2 Results FY27: Kingfisher और Heineken जैसे बीयर ब्रांड बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड ब्रुअरीज (United Breweries) के शेयरों में बुधवार 28 अक्टूबर को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर इंट्राडे में करीब 15% उछलकर ₹1,316 तक पहुंच गया। इसकी बड़ी वजह सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 3 गुना होना और बिक्री में मजबूत बढ़ोतरी रही। कंपनी के नतीजों में खास बात यह है कि प्रीमियम बीयर की मांग बढ़ने के साथ ऑपरेटिंग मुनाफे में भी तेज सुधार हुआ है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मुनाफा ₹135 करोड़ के करीब पहुंचा

UBL (United Breweries Ltd) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर 2026 में शानदार नतीजे दर्ज किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर बढ़कर ₹134.81 करोड़ हो गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी ने ₹46.34 करोड़ का मुनाफा कमाया था, यानी एक साल में कंपनी का मुनाफा लगभग तीन गुना हो गया। इस दौरान कंपनी की बिक्री और ऑपरेटिंग प्रदर्शन में भी सुधार देखने को मिला।

तिमाही के प्रमुख आंकड़े नेट प्रॉफिट:- 134.81 करोड़, पिछले साल 46.34 करोड़।

134.81 करोड़, पिछले साल 46.34 करोड़। ऑपरेशंस से रेवेन्यू:- 23.7% बढ़कर 4,623 करोड़।

23.7% बढ़कर 4,623 करोड़। कुल आय:- 24.31% बढ़कर 4,664.33 करोड़।

24.31% बढ़कर 4,664.33 करोड़। कुल खर्च:- 21.57% बढ़कर 4,481.66 करोड़।

कंपनी की आय में बढ़ोतरी के मुकाबले खर्च की वृद्धि कम रहने से मुनाफे को सहारा मिला। हालांकि, खर्च में बढ़ोतरी जारी रही, इसलिए आगे भी लागत पर नियंत्रण बनाए रखना कंपनी के लिए अहम होगा।

EBITDA में 108% की बढ़ोतरी, मार्जिन भी सुधरा

UB (United Breweries) के नतीजों में सबसे अहम बात ऑपरेटिंग प्रदर्शन में सुधार रहा। सितंबर तिमाही में कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 108% बढ़ा। EBITDA का मतलब ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन से पहले की कमाई है। इससे कंपनी के मुख्य कारोबार की कमाई का अंदाजा मिलता है।

कंपनी का EBITDA मार्जिन भी 480 बेसिस पॉइंट बढ़ा, यानी मार्जिन में 4.8 प्रतिशत अंक का सुधार हुआ। बेहतर बिक्री, प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती हिस्सेदारी और लागत पर कंट्रोल ने इस प्रदर्शन में योगदान दिया। कंपनी के मुताबिक, तिमाही के दौरान बीयर की बिक्री की मात्रा में 16% की वृद्धि हुई। साथ ही इन्वेंट्री का स्तर पिछले साल की समान अवधि से कम रहा।

Heineken Silver और Kingfisher Ultra की मांग

UB (United Breweries) के लिए प्रीमियम बीयर सेगमेंट तेजी का एक बड़ा कारण बनकर उभरा। कंपनी ने बताया कि तिमाही में प्रीमियम बीयर की बिक्री की मात्रा 38% बढ़ी।

दो प्रमुख ब्रांडों का प्रदर्शन खास रहा:

Heineken Silver:- बिक्री की मात्रा में 67% की बढ़ोतरी।

बिक्री की मात्रा में 67% की बढ़ोतरी। Kingfisher Ultra:- बिक्री की मात्रा में 44% की वृद्धि।

कंपनी के अनुसार, प्रीमियम बीयर की बिक्री में पिछली तिमाही के मुकाबले वृद्धि की रफ्तार 31 प्रतिशत अंक तेज हुई। इससे संकेत मिलता है कि ग्राहक अधिक प्रीमियम उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं। कंपनी की बिक्री को वॉल्यूम ग्रोथ के अलावा कीमतों में संरचनात्मक बढ़ोतरी, अलग-अलग बाजारों में बेहतर बिक्री मिश्रण और प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती मांग से भी समर्थन मिला।

शेयर में 15% की तेजी

UB (United Breweries) के शेयर ने 28 अक्टूबर को इंट्राडे में 15% की छलांग लगाकर ₹1,316 का स्तर छुआ। हालांकि, इतनी बड़ी तेजी के बाद भी शेयर अपने पुराने उच्च स्तर से काफी नीचे है। कंपनी के शेयर ने अक्टूबर 2025 में ₹1,845.90 का 52 सप्ताह का उच्च स्तर बनाया था। इसके बाद गिरावट के साथ 26 अक्टूबर 2026 को यह ₹1,128.15 के 52 सप्ताह के निचले स्तर तक पहुंच गया था।

दिए गए आंकड़ों के अनुसार, शेयर का प्रदर्शन अलग-अलग अवधि में इस तरह रहा।

- 1 महीने में: लगभग 5.5% की बढ़त।

- 3 महीने में: लगभग 10.5% की गिरावट।

- 6 महीने में: करीब 13% की गिरावट।

- 1 साल में:- लगभग 30% की गिरावट।

इसलिए केवल एक दिन की तेजी देखकर शेयर के प्रदर्शन का पूरा आकलन करना सही नहीं होगा। निवेशकों को लंबी अवधि के रुझान और कंपनी के कारोबारी प्रदर्शन पर भी ध्यान देना चाहिए।

कंपनी ने बढ़ाई उत्पादन क्षमता

United Breweries के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO विवेक गुप्ता ने सितंबर तिमाही के प्रदर्शन को मजबूत बताया। उनके मुताबिक, कंपनी की बिक्री की मात्रा 16%, नेट सेल्स 24% और EBIT 161% बढ़ा।

EBIT यानी ब्याज और टैक्स से पहले का मुनाफा कंपनी के ऑपरेटिंग प्रदर्शन को समझने का एक और अहम पैमाना है। कंपनी ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। उसने तेलंगाना की निजाम और महाराष्ट्र की एलोरा ब्रुअरीज में दो नई कैन लाइनें शुरू की हैं। इनसे बीयर की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाली तिमाही में वह कारोबार की वृद्धि को समर्थन देने के लिए कमर्शियल निवेश बढ़ाएगी।

H1 FY27 में भी मुनाफे और बिक्री में सुधार

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान भी यूनाइटेड ब्रुअरीज (United Breweries) का प्रदर्शन सकारात्मक रहा।

कुल कंसोलिडेटेड आय:- 16.3% बढ़कर 10,634.48 करोड़।

16.3% बढ़कर 10,634.48 करोड़। वॉल्यूम ग्रोथ:- 12%।

12%। नेट सेल्स:- 14% की वृद्धि।

14% की वृद्धि। EBIT:- 35% बढ़ा।

35% बढ़ा। PAT यानी टैक्स के बाद मुनाफा:- 31% बढ़ा।

31% बढ़ा। अंडरलाइंग EBIT मार्जिन:- 129 बेसिस पॉइंट बेहतर हुआ।

129 बेसिस पॉइंट बेहतर हुआ। PAT मार्जिन:- 70 बेसिस पॉइंट बढ़ा।

कंपनी ने बताया कि कर्नाटक जैसे लाभदायक बाजारों में उसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। ब्रांड की मजबूती और प्रीमियम उत्पादों की मांग ने भी कारोबार को समर्थन दिया।

आगे कंपनी की ग्रोथ किन बातों पर निर्भर करेगी?

यूनाइटेड ब्रुअरीज (United Breweries) को भारत के बीयर बाजार में लंबी अवधि के विकास की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कंपनी के अनुसार, बीयर के प्रति ग्राहकों की बढ़ती पसंद और प्रीमियम उत्पादों की मांग से बाजार को फायदा मिल सकता है। आगे कंपनी का जोर नए उत्पादों और इनोवेशन, अपने ब्रांड पोर्टफोलियो को मजबूत करने, उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने और लागत सुधारने पर रहेगा।

निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

UB (United Breweries) के सितंबर तिमाही के नतीजे मजबूत रहे हैं। मुनाफे में करीब तीन गुना बढ़ोतरी, EBITDA में 108% की वृद्धि और प्रीमियम बीयर की मजबूत बिक्री कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत हैं। इसके बावजूद शेयर में एक साल के दौरान लगभग 30% की गिरावट रही है। निवेश का फैसला करते समय केवल तिमाही नतीजों या एक दिन की तेजी पर निर्भर रहने के बजाय शेयर की मौजूदा कीमत, वैल्यूएशन, भविष्य की कमाई और अपने जोखिम उठाने की क्षमता को भी देखना चाहिए।