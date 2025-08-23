50 रुपये से कम की कीमत वाले इस स्टॉक का हो रहा है 10 हिस्सों में बंटवारा

Stock Split News: 50 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक Unison Metals Ltd के शेयरों बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा किया है। हालांकि, इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने अभी तक कोई रिकॉर्ड डेट तय नहीं किया है।

Stock Split News: 50 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक Unison Metals Ltd के शेयरों बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा किया है। हालांकि, इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने अभी तक कोई रिकॉर्ड डेट तय नहीं किया है।

10 हिस्सों में बंट रहा है स्टॉक Unison Metals Ltd ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी।

2021 में बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी ने 2021 में निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 4 शेयर योग्य निवेशकों को बोनस बांटा था। यह पहली और आखिरी बार था जब Unison Metals Ltd ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। बता दें, कंपनी ने आजतक एक बार भी निवेशकों के बीच डिविडेंड नहीं दिया है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा है? शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर यह स्टॉक 0.88 प्रतिशत की तेजी के साथ 24.16 रुपये के लेवल पर था। हालांकि, 2025 में कंपनी के शेयरों का भाव 17 प्रतिशत गिरा है। वहीं, एक साल में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 7 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 32.49 रुपये और 52 वीक लो लेवल 20.62 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 71.57 रुपये है। बता दें, 5 साल में Unison Metals Ltd के शेयरों का भाव 132 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 111.55 प्रतिशत की तेजी आई है।

कंपनी की शेयरहोल्डिंग के अनुसार प्रमोटर के पास 51.61 प्रतिशत और पब्लिक के पास 48.39 प्रतिशत हिस्सा जून तिमाही के अंत तक था।