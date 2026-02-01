बजट में मिडिल क्लास से लेकर टैक्सपेयर्स को क्या मिला … पढ़ें मुख्य घोषणाएं

संक्षेप: Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (फरवरी) को लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। खास बात यह रही कि भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया।

Feb 01, 2026 01:24 pm IST

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (फरवरी) को लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। खास बात यह रही कि भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री ने बजट को पारंपरिक ‘बही-खाता’ शैली के कवर में रखे डिजिटल टैबलेट के माध्यम से पेश किया। अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था स्थिरता, वित्तीय अनुशासन और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को मार्गदर्शक सिद्धांत बनाते हुए सरकार ने घरेलू विनिर्माण को मजबूत किया, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की और महत्वपूर्ण आयात निर्भरता को कम किया है। इन प्रयासों के चलते भारत ने लगभग 7% की उच्च विकास दर हासिल की है और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। आइए जानते हैं आम आदमी के लिए केंद्रीय बजट 2026 का क्या मतलब है?

करदाताओं को राहत - संशोधित आयकर रिटर्न (Revised ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है।

- ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई पहले की तरह ही रहेगी।

- गैर-ऑडिट मामलों और ट्रस्ट्स के लिए रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा 31 अगस्त कर दी गई है।

- एनआरआई को बड़ी राहत: संपत्ति बिक्री पर अब TDS की कटौती खरीदार करेगा, जिससे कागजी कार्रवाई आसान होगी।

रोजगार के नए अवसर - पूंजीगत व्यय बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ किया गया है, जिससे सड़क, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे।

- 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से निर्माण कार्य और कनेक्टिविटी दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

छोटे व्यापारियों और MSME को मजबूती

- ₹10,000 करोड़ का विशेष फंड छोटे और मझोले उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए।

- आसान लोन, नीति समर्थन और नई तकनीक से छोटे व्यापारियों को सीधा फायदा।

महंगाई पर नियंत्रण और सस्ती चीजें - आत्मनिर्भर भारत पर जोर देकर आयात पर निर्भरता कम की जाएगी, जिससे लंबे समय में जरूरी वस्तुएं सस्ती रहेंगी।

- सप्लाई चेन मजबूत होने से कीमतों में स्थिरता आएगी।

महिलाओं और बेटियों के लिए सुविधाएं

- देश के हर जिले में एक बालिका छात्रावास बनाया जाएगा, जिससे शिक्षा और सुरक्षा दोनों बेहतर होंगी।

- टेक्सटाइल और MSME सेक्टर में महिलाओं के लिए रोजगार के नए मौके।

यात्रा और रोजमर्रा की सुविधा - सड़क, रेलवे और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बेहतर होने से यात्रा समय घटेगा और ईंधन खर्च कम होगा।

- शहरों और गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

स्वास्थ्य और आयुष सेवाएं - आयुष फार्मेसियों और ड्रग टेस्टिंग लैब्स का उन्नयन किया जाएगा।

- मेडिकल और वेटरनरी शिक्षा को बढ़ावा, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियां - मेगा टेक्सटाइल पार्क से ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे।

मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था

- राजकोषीय घाटा घटकर GDP का 4.3% रहने का अनुमान।

- सरकार के अनुसार 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, जिससे आर्थिक स्थिरता मजबूत हुई।

कुल मिलाकर आम आदमी को क्या फायदा? • रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

• टैक्स भरना आसान होगा

• बेहतर सड़क, रेल और सुविधाएं मिलेंगी

• शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार