Budget 2026: वित्त मंत्री के सामने इकोनॉमी को निगेटिव असर से बचाने की चुनौती

Jan 31, 2026 08:57 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Budget 2026: देश का आम बजट 2026-27 अब से कुछ घंटे बाद यानी एक फरवरी को पेश किया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वां बजट पेश करने वाली हैं। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच रविवार को पेश किए जाने वाले इस बजट में कई बड़े ऐलान होने वाले हैं। विश्लेषकों के अनुसार, बजट में निवेशकों और करदाताओं को कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद नहीं लगती लेकिन वित्त मंत्री आम लोगों के लिए कुछ नई पहलें कर बजट को उनके लिए आकर्षक बनने की कोशिश कर सकती हैं।

क्या हैं बड़ी चुनौतियां

निर्मला सीतारमण के सामने चुनौती विकसित भारत-2047 की वृहद योजना के लिए उनके पिछले दो-तीन बजटों में की गई बुनियादी पहलों के लिए धन के प्रबंध के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों के नकारात्मक प्रभावों से घरेलू अर्थव्यवस्था को संभालना है। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के मद्देनजर रक्षा क्षेत्र में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना भी एक बड़ी जरूरत बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में जीवन और कारोबार को करने के लिए सुधारों को आगे बढ़ने का आश्वसान देते हुए कहा है कि देश इस समय 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर है। इसलिए, बजट में सुधारों को बढ़ने तथा परमाणु ऊर्जा जैसे निजी निवेश के लिए खोले गए नये क्षेत्रों के लिए बजट में किये जाने वाले प्रावधानों पर लोगों की निगाहें रहेंगी। सरकार भारत को लगातार विनिर्माण क्षेत्र के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रोत्साहित करने में लगी हुई है। हालांकि, अमेरिका की सीमा शुल्क नीति, तथा भू राजनीतिक तनावों से विशेष रूप से कृषि, कपड़ा, चमड़ा , समुद्री उत्पाद और रत्न-आभूषण जैसे कई ऐसे क्षेत्रों के कारोबार को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं जो सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं।

कर के मोर्चे पर उम्मीद कम

सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तिगत आय करदाताओं के लिए अभी पिछले बजट में एक लाख करोड़ रुपये की बड़ी राहत और गत सितंबर में जीएसटी (माल और सेवा कर) में बड़ी सौगात देने के बाद इस बार के बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में छूट और रियायत की उम्मीद कुछ योजनाओं और उत्पादों तक ही सीमित लगती है। सरकार बीमा और सामाजिक सुरक्षा के उत्पादों के बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ रियायत और प्रोत्साहन कर सकती है।

बता दें कि यह बजट आठवें वेतन आयोग और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने के पहले वर्ष के लिए होगा। इसके मद्देनजर सरकार को विशेष रूप से राजकोषीय समायोजन करने पड़ सकते हैं। आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं आई है लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की योजना है। वहीं, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा की जगह लाए गए 'विकसित भारत जी राम जी' योजना के लिए बजट पर लोगों का विशेष ध्यान होगा क्योंकि संशोधित नया कानून लागू होने के बाद यह पहला बजट होने जा रहा है।

