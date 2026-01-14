पस्त बाजार में इस शेयर ने लगाई 8% की छलांग, पॉजिटिव संकेत के बाद खरीदने की होड़
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 14 जनवरी को 8% तक बढ़ गए। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजों में बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार दिखा है। ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) सितंबर के 3.29% से सुधरकर 3.06% हो गए।
Union bank of india result: सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार बिकवाली मोड में नजर आए। इस माहौल के बीच भी कुछ शेयर रॉकेट की रफ्तार से बढ़े। ऐसा ही एक शेयर सरकारी- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का है। दिसंबर तिमाही के नतीजों में पॉजिटिव संकेत के बाद शेयर डिमांड में आ गए।
बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर बुधवार, 14 जनवरी को 8% तक बढ़ गए। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजों में बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार दिखा है। ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) सितंबर के 3.29% से सुधरकर 3.06% हो गए, जबकि नेट NPA पिछली तिमाही के 0.55% से सुधरकर 0.51% हो गए। बैंक का ग्रॉस NPA दिसंबर तिमाही के आखिर में ₹32085 करोड़ से सुधरकर ₹31121 करोड़ हो गया जबकि इसका नेट NPA पिछली तिमाही के ₹5209 करोड़ से घटकर ₹5102 करोड़ हो गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल आधार पर 9% बढ़कर ₹5,017 करोड़ हो गया। वहीं, पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹4604 करोड़ था। इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) या मुख्य आय लगभग स्थिर रही, जो साल-दर-साल 1% बढ़कर ₹9328 करोड़ हो गई।
शेयर का परफॉर्मेंस
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर नतीजों के बाद 8% बढ़कर ₹180 पर पहुंच गए। यह शेयर क 52 हफ्ते का हाई भी है। एक साल पहले इसी तारीख यानी 14 जनवरी को शेयर 101.95 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। पिछले एक साल में यह शेयर 70% बढ़ा है।
एंजल वन के इक्विटी टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट राजेश भोसले ने कहा कि आज के सेशन में स्टॉक की कीमतों में 8% की मजबूत तेजी देखी गई है। भोसले ने बताया कि वीकली चार्ट पर स्टॉक में कुल मिलाकर एक मजबूत इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिख रहा है। इस पैटर्न के आधार पर तेजी जारी रहने की संभावना है। शेयर की कीमतें 190 - 200 रुपये तक जा सकती हैं जबकि 160 रुपये तत्काल सपोर्ट है।