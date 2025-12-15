Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Unifinz Capital Shares surged over 19 Percent Company to give 4 bonus Share record day 19 December
4 बोनस शेयर बांटने जा रही कंपनी, इसी हफ्ते रिकॉर्ड डेट, रॉकेट सा उड़े कंपनी के शेयर

4 बोनस शेयर बांटने जा रही कंपनी, इसी हफ्ते रिकॉर्ड डेट, रॉकेट सा उड़े कंपनी के शेयर

संक्षेप:

NBFC कंपनी यूनिफिन्ज कैपिटल के शेयर सोमवार को 19% से ज्यादा चढ़कर 645 रुपये पर पहुंच गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांट रही है। यानी, कंपनी 1 शेयर पर 4 बोनस शेयर देगी।

Dec 15, 2025 07:43 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) यूनिफिन्ज कैपिटल इंडिया के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। यूनिफिन्ज कैपिटल के शेयर सोमवार को BSE में 19 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 645 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही है। मल्टीबैगर कंपनी निवेशकों को 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटेगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 4 बोनस शेयर देगी। पिछले दो साल में यूनिफिन्ज कैपिटल के शेयरों में 1000 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसी हफ्ते है बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट
नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यूनिफिन्ज कैपिटल इंडिया (Unifinz Capital) ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 फिक्स की है। यूनिफिन्ज कैपिटल इंडिया अपने शेयरधारकों को पहली बार बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 24.93 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 75.07 पर्सेंट है। यूनिफिन्ज कैपिटल इंडिया का मार्केट कैप सोमवार 15 दिसंबर को 571 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। पिछले एक हफ्ते में यूनिफिन्ज कैपिटल इंडिया के शेयरों में 29 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।

ये भी पढ़ें:मल्टीबैगर कंपनी ने बांट दिए 24 बोनस शेयर, 6100% से ज्यादा चढ़ चुका है शेयर

दो साल में 1046% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
यूनिफिन्ज कैपिटल इंडिया (Unifinz Capital) के शेयर पिछले दो साल में 1046 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। यूनिफिन्ज कैपिटल इंडिया के शेयर 15 दिसंबर 2023 को 56.25 रुपये पर थे। नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के शेयर 15 दिसंबर 2025 को 645 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले तीन साल में यूनिफिन्ज कैपिटल इंडिया के शेयरों में 1094 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। एक साल में कंपनी के शेयर 50 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। NBFC कंपनी यूनिफिन्ज कैपिटल के शेयरों में पिछले 6 महीने में सिर्फ 8 पर्सेंट के करीब तेजी देखने को मिली है। यूनिफिन्ज कैपिटल इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 674.70 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 402.80 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bonus Share अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।