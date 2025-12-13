पहली बार कंपनी दे रही बोनस शेयर, मिलेंगे 1 पर 4 शेयर फ्री, रिकॉर्ड डेट 20 दिसंबर से पहले

संक्षेप: Bonus share: यूनिफिंज कैपिटल इंडिया लिमिटेड (Unifinz Capital India Ltd) ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से 1 शेयर पर 4 शेयर बोनस दिया जाएगा। अब इसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है। जोकि 20 दिसंबर से पहले ही है।

Bonus share: यूनिफिंज कैपिटल इंडिया लिमिटेड ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से 1 शेयर पर 4 शेयर बोनस दिया जाएगा। अब इसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है। जोकि 20 दिसंबर से पहले ही है।

मिलेंगे 1 पर 4 शेयर फ्री यूनिफिंज कैपिटल इंडिया लिमिटेड ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू एक शेयर पर 4 शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 19 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिनके पास कंपनी के शेयर इस दिन रहेंगे उन्हें बोनस शेयर का फायदा होगा।

कंपनी ने एक बार ही बोनस शेयर दिया है। बीएसई के डाटा के अनुसार इसी साल अप्रैल में 4 तारीख को कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

शेयर बाजार में पिछला एक साल कैसा रहा है? शुक्रवार को यूनिफिंज कैपिटल इंडिया लिमिटेड के शेयर बीएसई में 5.64 प्रतिशत की तेजी के साथ 539.85 रुपये के लेवल पर था। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, इस साल अबतक शेयरों का भाव 26 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक करीब 31 प्रतिशत का लाभ मिला है।