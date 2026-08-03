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पेंशन पर सरकार का बड़ा ऐलान! वित्त मंत्री ने संसद में साफ कर दिया भविष्य

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को बदलने या बंद करने का फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है
  • सरकार ने यह भी बताया कि UPS के तहत कर्मचारियों को NPS जैसी टैक्स छूट, ग्रेच्युटी और अन्य पेंशन लाभ मिलते रहेंगे
unified pension scheme
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर दिया बड़ा अपडेट।

अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर किसी बदलाव या इसे बंद किए जाने की खबरों से परेशान थे, तो आपके लिए राहत की खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में साफ कर दिया है कि सरकार का यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को बदलने या उसकी जगह नई योजना लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, यानी फिलहाल UPS पहले की तरह ही जारी रहेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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वित्त मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि 19 जुलाई 2026 तक 1,18,195 कर्मचारी UPS का विकल्प चुन चुके हैं। इनमें नए भर्ती कर्मचारी, वर्तमान कर्मचारी और पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं। सरकार ने यह योजना 1 अप्रैल 2025 से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक विकल्प के रूप में शुरू की थी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक पेंशन देना और महंगाई के असर से उनकी आय की सुरक्षा करना है।

सरकार के अनुसार, UPS उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, जो रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन चाहते हैं। साथ ही यह योजना सरकारी वित्तीय व्यवस्था पर अधिक बोझ डाले बिना योगदान आधारित (Contributory) मॉडल पर काम करती है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि योजना लागू हुए अभी एक साल से थोड़ा ही अधिक समय हुआ है, इसलिए सरकार ने अभी तक इसके प्रदर्शन की कोई औपचारिक समीक्षा नहीं की है।

UPS का लाभ सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। 31 मार्च 2025 तक NPS के तहत कम से कम 10 साल की नियमित सेवा पूरी करके रिटायर हुए कर्मचारी भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा, ऐसे पात्र कर्मचारियों के निधन की स्थिति में उनके कानूनी जीवनसाथी भी योजना का लाभ लेने के हकदार होंगे।

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सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर UPS चुनने की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी थी। इसके साथ ही UPS चुनने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में CCS पेंशन नियमों का लाभ और NPS के समान टैक्स बेनिफिट भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, UPS चुनने वाले कर्मचारियों को एक बार के लिए वापस NPS में लौटने का विकल्प* भी दिया गया है। कुल मिलाकर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि फिलहाल UPS को जारी रखा जाएगा और इसमें किसी बदलाव की कोई योजना नहीं है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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