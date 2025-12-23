Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़under pm kusum scheme shakti pumps receives a large solar pump order worth rs 357 crore surge in its share price
पीएम कुसुम योजना के तहत शक्ति पंप्स को ₹357 करोड़ का बड़ा सोलर पंप ऑर्डर, शेयर में उछाल

पीएम कुसुम योजना के तहत शक्ति पंप्स को ₹357 करोड़ का बड़ा सोलर पंप ऑर्डर, शेयर में उछाल

संक्षेप:

PM Kusum Yojana: कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि यह ऑर्डर मागेल त्याला सोलर कृषि पंप योजना / पीएम कुसुम-बी स्कीम के तहत दिया गया है और इसमें 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी के सोलर पंप शामिल हैं। इस ऑर्डर का कुल मूल्य जीएसटी सहित 356.77 करोड़ रुपये है।

Dec 23, 2025 01:35 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) से 12,883 ऑफ-ग्रिड डीसी सोलर पम्पिंग सिस्टम की सप्लाई के लिए एम्पैनलमेंट पत्र/ऑर्डर मिलने के बाद मंगलवार, 23 दिसंबर को शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में 6% तक की तेजी आई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि यह ऑर्डर मागेल त्याला सोलर कृषि पंप योजना / पीएम कुसुम-बी स्कीम के तहत दिया गया है और इसमें 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी के सोलर पंप शामिल हैं। इस ऑर्डर का कुल मूल्य जीएसटी सहित 356.77 करोड़ रुपये है।

परियोजना का कार्यक्षेत्र और समयसीमा

शक्ति पंप्स इन सोलर पम्पिंग सिस्टम के डिजाइन, निर्माण, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, इंस्टालेशन, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार होगी। इस परियोजना को वर्क ऑर्डर जारी होने या कार्य शुरू करने के नोटिस के 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है।

पीएम-कुसुम योजना का उद्देश्य

पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई को बढ़ावा देना, कृषि के लिए ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम करना और खेत स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करना है। हाल के वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत मिलने वाले ऑर्डर सोलर पंप निर्माताओं के लिए एक प्रमुख विकास चालक रहे हैं।

कंपनी को इसी माह दूसरा बड़ा ऑर्डर

यह शक्ति पंप्स का इसी माह MSEDCL से मिला दूसरा ऑर्डर है। इससे पहले, कंपनी ने महाराष्ट्र में 16,025 ऑफ-ग्रिड डीसी सोलर पम्पिंग सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए 444 करोड़ रुपये का ठेका हासिल किया था। सितंबर में भी कंपनी को पीएम-कुसुम योजना के तहत 34,720 ऑफ-ग्रिड सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना का 374 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला था।

खबर के बाद शेयर का प्रदर्शन

इस ऑर्डर की खबर के बाद 6% तक चढ़ने के बाद, शक्ति पंप्स के शेयर अपने दिन के उच्चस्तर से थोड़े नीचे हैं और वर्तमान में 737.6 रुपये पर 3.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। वर्ष 2025 में अब तक यह स्टॉक 35% गिर चुका है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Stock Market Update Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।