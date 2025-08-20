दिग्गज सीमेंट कंपनी बेचेगी इस फर्म में बड़ी हिस्सेदारी, शेयरों में हलचल

UltraTech Cement: अल्ट्राटेक सीमेंट ने ऐलान किया है कि वह इंडिया सीमेंट्स में अपनी हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा बेचने जा रही है। कंपनी ने कहा कि वह OFS (ऑफर फॉर सेल) के जरिए लगभग 6.5% तक की हिस्सेदारी बेचेगी। इस फैसले के बाद बाजार में दोनों कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिली। बीएसई पर अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के शेयर 0.03% की बढ़ोतरी के बाद दोपहर 15:42 बजे 12,860 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।

कंपनी ने क्या कहा

अल्ट्राटेक सीमेंट अपनी यूनिट इंडिया सीमेंट्स में 6.49% हिस्सेदारी ओपन मार्केट में बिक्री प्रस्ताव के जरिए बेचने की तैयारी में है। निदेशकों और अधिकारियों की समिति ने बुधवार को इसे मंजूरी दे दी। बता दें कि आदित्य बिड़ला के स्वामित्व वाली अल्ट्राटेक सीमेंट (जिसने पिछले साल जुलाई में इंडिया सीमेंट्स का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था) ने सौदे के मूल्य का कोई जिक्र नहीं किया। सीमेंट की दिग्गज कंपनी वित्त वर्ष 2026 के अंत तक 200 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन को पार करने के लिए तैयार है, जैसा कि अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान बताया। कंपनी ने पिछले वर्ष 42.6 मिलियन टन वार्षिक क्षमता जोड़ी, जिसमें 16.3 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता जैविक विस्तार के माध्यम से और 26.3 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता इंडिया सीमेंट्स और केसोराम इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण के माध्यम से शामिल है।