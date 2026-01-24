Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़UltraTech Cement Ltd Share Price in focus after company announced q3 result profit jumped to 1792 crore rupee
Q3 में सीमेंट कंपनी को हुआ ₹1792 करोड़ का प्रॉफिट, मंगलवार को फोकस में रहेंगे शेयर

Q3 में सीमेंट कंपनी को हुआ ₹1792 करोड़ का प्रॉफिट, मंगलवार को फोकस में रहेंगे शेयर

संक्षेप:

UltraTech Cement Ltd Share Price: भारत की दिग्गज सीमेंट कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान आज शनिवार को किया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कुल प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 32 प्रतिशत सालाना आधार पर बढ़ा है।

Jan 24, 2026 04:42 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UltraTech Cement Ltd Share Price: भारत की दिग्गज सीमेंट कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान आज शनिवार को किया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कुल प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 32 प्रतिशत सालाना आधार पर बढ़ा है। इस कंपनी का प्रॉफिट 1792 करोड़ रुपये रहा था। पिछले वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1359 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, अल्ट्राटेक सीमेंट की बिक्री में भी सालाना आधार पर 22.50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि दिसंबर क्वार्टर में कुल सेल्स 21506 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल दिसंबर तिमाही में यह 17555 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, कंपनी के प्रॉफिट पर नए लेबर कोड का भी असर दिखा है।

ये भी पढ़ें:तीसरी बार डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट इसी महीने

कितना रहा EBITDA

दिसंबर तिमाही में अल्ट्राटेक सीमेंट का प्रदर्शन अच्छा रहा है। कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़ा है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कंपनी का EBITDA 4051 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल दिसंबर तिमाही में यह 3142 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, सितंबर तिमाही में कंपनी का EBITDA 3268 करोड़ रुपये रहा था।

अल्ट्राटेट ब्रांड के तहत सालाना आधार पर वैल्यूम 22.30 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

मंगलवार को दिखेगा शेयरों पर असर

सोमवार को शेयर बाजार 26 जनवरी की वजह से बंद रहेगा। ऐसे में तिमाही नतीजों का असर कंपनी के शेयरों पर मंगलवार को दिखेगा। शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर बीएसई में अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 12368.30 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8.28 प्रतिशत की तेजी आई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 6.56 प्रतिशत की उछाल देखने को मिला है।

5 साल में इस सीमेंट बेचने वाली कंपनी के शेयरों का भाव 123 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
UltraTech Cement Ltd Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।