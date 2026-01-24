Q3 में सीमेंट कंपनी को हुआ ₹1792 करोड़ का प्रॉफिट, मंगलवार को फोकस में रहेंगे शेयर
UltraTech Cement Ltd Share Price: भारत की दिग्गज सीमेंट कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान आज शनिवार को किया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कुल प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 32 प्रतिशत सालाना आधार पर बढ़ा है। इस कंपनी का प्रॉफिट 1792 करोड़ रुपये रहा था। पिछले वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1359 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, अल्ट्राटेक सीमेंट की बिक्री में भी सालाना आधार पर 22.50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि दिसंबर क्वार्टर में कुल सेल्स 21506 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल दिसंबर तिमाही में यह 17555 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, कंपनी के प्रॉफिट पर नए लेबर कोड का भी असर दिखा है।
कितना रहा EBITDA
दिसंबर तिमाही में अल्ट्राटेक सीमेंट का प्रदर्शन अच्छा रहा है। कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़ा है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कंपनी का EBITDA 4051 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल दिसंबर तिमाही में यह 3142 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, सितंबर तिमाही में कंपनी का EBITDA 3268 करोड़ रुपये रहा था।
अल्ट्राटेट ब्रांड के तहत सालाना आधार पर वैल्यूम 22.30 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
मंगलवार को दिखेगा शेयरों पर असर
सोमवार को शेयर बाजार 26 जनवरी की वजह से बंद रहेगा। ऐसे में तिमाही नतीजों का असर कंपनी के शेयरों पर मंगलवार को दिखेगा। शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर बीएसई में अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 12368.30 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8.28 प्रतिशत की तेजी आई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 6.56 प्रतिशत की उछाल देखने को मिला है।
5 साल में इस सीमेंट बेचने वाली कंपनी के शेयरों का भाव 123 प्रतिशत बढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)