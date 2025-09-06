UKB electronics files DRHP with sebi for 800 crore rs ipo check detail 21 साल पुरानी कंपनी ने IPO के लिए बढ़ाए कदम, 400 करोड़ रुपये के हैं फ्रेश शेयर, Business Hindi News - Hindustan
21 साल पुरानी कंपनी ने IPO के लिए बढ़ाए कदम, 400 करोड़ रुपये के हैं फ्रेश शेयर

यूकेबी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से 800 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है। बता दें कि यह कंपनी साल 2004 में वजूद में आई थी। इस लिहाज से कंपनी को वजूद में आए 21 साल हो गए।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 02:42 PM
UKB Electronics IPO: भारत की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस (ईएमएस) प्रोवाइडर यूकेबी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है। यह कंपनी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से 800 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है। बता दें कि यह कंपनी साल 2004 में वजूद में आई थी। इस लिहाज से कंपनी को वजूद में आए 21 साल हो गए।

क्या है आईपीओ डिटेल?

आईपीओ के प्रस्तावित इश्यू में 400 करोड़ रुपये मूल्य के नए इक्विटी शेयर जारी करना और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 400 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। कंपनी ने आईपीओ का एक हिस्सा पात्र कर्मचारियों के लिए भी आरक्षित रखा है और कर्मचारी आरक्षण कोटे के तहत उन्हें ऑफर प्राइस पर छूट भी दे सकती है।

कहां खर्च होंगे पैसे?

यूकेबी इलेक्ट्रॉनिक्स नए इश्यू से प्राप्त नेट इनकम का उपयोग मुख्य रूप से कुछ बकाया उधारों के री-पेमेंट, अपनी मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग फैसलिटीज के लिए प्लांट, मशीनरी की खरीद और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। इस रकम का उपयोग कंपनी की ऑपरेशनल स्किल को मजबूत करने और भविष्य की विकास योजनाओं को समर्थन देने के उद्देश्य से किया गया है। बता दें कि इस कंपनी के शेयरों को BSE और NSE पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और IIFL कैपिटल सर्विसेज इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (BRLM) के रूप में काम कर रहे हैं।

कंपनी के बारे में

ईएमएस कंपनी के रूप में स्थापित यूकेबी इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में उन कुछ घरेलू कंपनियों में से एक है, जिनके पास उत्पाद डिजाइन और प्रोटोटाइपिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन की क्षमताएं हैं। कंपनी 170 वैश्विक उत्पाद प्रमाणपत्रों के साथ, कंपनी वर्तमान में 17 देशों को निर्यात करती है। कंपनी के 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसलिटीज हैं। ये फैसलिटीज महाराष्ट्र में पुणे और अहमदनगर, उत्तर प्रदेश में नोएडा, राजस्थान में घिलोथ, गोवा, आंध्र प्रदेश में श्री सिटी और तमिलनाडु में चेन्नई में स्थित हैं।

कंपनी का एक मजबूत कस्टमर बेस है, जिसमें कई फॉर्च्यून 500 कंपनियां और जाने-माने मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) शामिल हैं। इसके ग्राहकों में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, पैनासोनिक अप्लायंसेज इंडिया, कैरियर मीडिया इंडिया और हायर अप्लायंसेज इंडिया जैसे उद्योग जगत के अग्रणी नाम शामिल हैं।

