8% उछल गया यह पेनी शेयर, एक्सपर्ट का अनुमान-₹73 तक पहुंच जाएगा भाव
Ujjivan small finance bank share: वित्त वर्ष 2029-30 (वित्त वर्ष 30) तक के पॉजिटिव रोडमैप के चलते मंगलवार को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) के शेयरों में तूफानी तेजी दर्ज की गई। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर में 8 प्रतिशत की तेजी आई। कारोबार के अंत में शेयर 7.4 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹47.45 प्रति शेयर पर बंद हुआ। शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश नजर आ रहे हैं।
शेयर का टारगेट प्राइस
घरेलू ब्रोकरेज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने ₹55 के टारगेट प्राइस के साथ "खरीदें" रेटिंग बनाए रखी है। वहीं, एमके ग्लोबल ने शेयर के लिए ₹60 का टारगेट प्राइस तय किया है। इसी तरह, एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने इस शेयर को ₹73 के टारगेट के साथ "खरीदें" रेटिंग दी है।
क्यों पॉजिटिव हैं ब्रोकरेज?
इस शेयर को लेकर पॉजिटिव संकेत बैंक के लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटजी की वजह से मिले हैं। बैंक मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2030 तक की अवधि के ग्रोथ को पॉजिटिव बताया, जिसमें सिक्योर और विविध लोन पोर्टफोलियो की ओर निर्णायक झुकाव था। वर्तमान में, बैंक के कुल बहीखाते में सिक्योर लोन का हिस्सा 46 प्रतिशत है लेकिन इसे 65 से 70 प्रतिशत के बीच बढ़ाने का लक्ष्य है। किफायती आवास और संपत्ति पर सूक्ष्म ऋण (एलएपी) के लगभग 30 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने की उम्मीद है।
उज्जीवन का लक्ष्य वित्त वर्ष 30 तक अपनी ग्रॉस लोन बुक को ₹1 ट्रिलियन तक बढ़ाना है। यह वृद्धि केवल लोन तक ही सीमित नहीं है। उज्जीवन की योजना अगले 5 वर्षों में अपने जमा आधार को तिगुना करने की भी है। इस विस्तार में सहयोग करते हुए बैंक 400 और शाखाएं जोड़ेगा, जिससे कुल नेटवर्क 1,150 हो जाएगा। इस बीच, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी पांच साल की विकास योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए अगले दो वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये की मुख्य पूंजी जुटाने का लक्ष्य रखा है।