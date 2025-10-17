48% गिर गया इस बैंक का मुनाफा, शेयर भी सुस्त, 50 रुपये से नीचे हुआ बंद

Hindustan Hindi News
Fri, 17 Oct 2025 04:17 PM
Ujjivan Small Finance Bank share: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने शुक्रवार को सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए। इस तिमाही में बैंक का मुनाफा 48% गिर गया। यह साल-दर-साल गिरावट के साथ ₹121.7 करोड़ पर आ गया, जो एक साल पहले ₹233 करोड़ था। आय की घोषणा के बाद बीएसई इंडेक्स पर बैंक के शेयरों में लगभग 1% की गिरावट आई। इस खबर के बीच बैक के शेयर में गिरावट देखी गई। कारोबार के अंत में शेयर 48.75 रुपये पर बंद हुआ।

कैसा रहा ग्रॉस एनपीए और जमा रकम का हाल

बैंक का शुद्ध ब्याज आय (NII) ₹921.7 करोड़ रहा, जो एक साल पहले के ₹944 करोड़ से कम है। परिसंपत्ति गुणवत्ता में क्रमिक रूप से सुधार हुआ। वहीं, ग्रॉस गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) पिछली तिमाही के 2.52% के मुकाबले 2.45% रहीं। इसके अलवा नेट एनपीए 0.70% से घटकर 0.67% हो गया। तिमाही के दौरान, कुल जमा राशि बढ़कर ₹39,211 करोड़ हो गई, जो साल-दर-साल 15.1% और तिमाही-दर-तिमाही 1.5% की वृद्धि है।

CASA जमा राशि साल-दर-साल 22.1% और क्रमिक रूप से 14.9% बढ़कर ₹10,783 करोड़ हो गई, जिससे CASA अनुपात 27.5% हो गया। सिक्योर लोन बुक बढ़कर ₹16,173 करोड़ हो गई, जो कुल अग्रिमों का 47% है, जबकि एक साल पहले यह 35% थी। बैंक की ब्याज आय क्रमिक आधार पर 6.7% बढ़कर ₹1,682 करोड़ हो गई। बैंक का कस्टमर बेस 98.8 लाख तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 8% और तिमाही-दर-तिमाही 2.1% की बढ़ोतरी को दिखाता है।

क्या कहा बैंक के प्रबंध निदेशक ने?

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव नौटियाल ने कहा, “शाखाओं के रणनीतिक विस्तार और उत्पादों में विविधता हमारी भावी वृद्धि योजनाओं को समर्थन दे रही है। हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025-26 में कर्जों में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी और ऋण लागत सकल बहीखाते के 2.3 से 2.4 प्रतिशत के दायरे में रहेगी।

