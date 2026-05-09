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तीन गुना बढ़ा 63 रुपये के शेयर वाले बैंक का मुनाफा, फंड जुटाने की है तैयारी

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में बैंक का मुनाफा तीन गुना से अधिक होकर 282 करोड़ रुपये रहा। स बैंक के शेयर की बात करें तो मामूली गिरावट के साथ शुक्रवार को 62.39 रुपये पर था।

तीन गुना बढ़ा 63 रुपये के शेयर वाले बैंक का मुनाफा, फंड जुटाने की है तैयारी

Ujjivan small finance bank result: शेयर बाजार में लिस्टेड प्राइवेट सेक्टर के उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में बैंक का मुनाफा तीन गुना से अधिक होकर 282 करोड़ रुपये रहा। बैंक को वित्त 2024-25 की समान तिमाही में 83 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। 2025-26 की चौथी तिमाही में बैंक की कुल आय बढ़कर 2,185 करोड़ रुपये हो गई, जो 2024-25 की समान तिमाही में 1,843 करोड़ रुपये थी। तिमाही के दौरान प्रावधानों को छोड़कर बैंक का कुल खर्च बढ़कर 1,670 करोड़ रुपये हो गया, जो 2024-25 की चौथी तिमाही में 1,483 करोड़ रुपये था।

संपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर बैंक की ग्रॉस एनपीए मामूली बढ़कर 2.26 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 2.18 प्रतिशत था। हालांकि, नेट एनपीए घटकर 0.43 प्रतिशत रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के अंत में 0.49 प्रतिशत था। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में बैंक का मुनाफा पांच प्रतिशत घटकर 693 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 726 करोड़ रुपये था। हालांकि, इस दौरान बैंक की कुल आय बढ़कर 8,039 करोड़ रुपये हो गई, जो 2024-25 में 7,201 करोड़ रुपये थी।

65 रुपये से कम का है शेयर

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर की बात करें तो मामूली गिरावट के साथ शुक्रवार को 62.39 रुपये पर था। शेयर के 52 हफ्ते का लो 39.20 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 68 रुपये है। जनवरी 2026 में शेयर इस स्तर तक पहुंचा था।

फंड जुटाने को मंजूरी

इस बीच, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ने एक या एक से ज्यादा किस्तों में पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर जारी करके 2,000 करोड़ रुपये तक की रकम जुटाने को मंजूरी दे दी है। यह रकम एक या एक से ज्यादा मंजूर तरीकों से जुटाई जाएगी। इसमें प्रेफरेंशियल इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट या कोई अन्य तरीका शामिल है।

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आरबीआई ने दिया झटका

हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा झटका दिया है। आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया है और उसे फिर से आवेदन करने की सलाह दी है।

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उज्जीवन एसएफबी के मुताबिक रिजर्व बैंक ने बैंक द्वारा अपने लोन पोर्टफोलियो के विविधीकरण के लिए किए गए हाल के प्रयासों पर ध्यान दिया है। हालांकि, उनका मानना ​​था कि इस क्षेत्र में और सुधार की गुंजाइश है। इसलिए, आरबीआई ने आवेदन वापस कर दिया है। बता दें कि उज्जीवन ने फरवरी, 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन देने की घोषणा की थी।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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