सोलर एनर्जी शेयर खरीदने को टूटे निवेशक, कंपनी के मालिक ने खरीदे 9 करोड़ शेयर, ₹275 पर आया भाव

Ujaas Energy Ltd share: उजास एनर्जी लिमिटेड के शेयर अगले सप्ताह फोकस में रहेंगे। कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार को 5% चढ़कर 275 रुपये पर पहुंच गए थे।

bundelkhand to become green energy hub 6000 mw plant to be set up