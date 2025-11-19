Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़uidai is going to take a big step to prevent misuse of photocopy of aadhaar card
आधार कार्ड की फोटोकॉपी का दुरुपयोग रोकने के लिए UIDAI करने जा रहा बड़ा उपाय

आधार कार्ड की फोटोकॉपी का दुरुपयोग रोकने के लिए UIDAI करने जा रहा बड़ा उपाय

संक्षेप: Aadhaar Updates: आधार अधिनियम किसी भी प्रकार के ऑफलाइन सत्यापन के लिए किसी व्यक्ति के आधार नंबर या बायोमेट्रिक जानकारी के कलेक्शन, यूज या स्टोर पर रोक लगाता है। इसके बावजूद कई संस्थान आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेते हैं और संरक्षित करते रहते हैं।

Wed, 19 Nov 2025 05:38 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

Aadhaar Updates: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार धारक के डेटा के दुरुपयोग को रोकने और ऑफलाइन सत्यापन को हतोत्साहित करने के लिए ऐसा आधार कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है, जिसमें केवल धारक की फोटो और एक क्यूआर कोड हो। इसे 1 दिसंबर को आधार प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आधार के लिए एक नए ऐप पर आयोजित एक खुले ऑनलाइन सम्मेलन में प्राधिकरण के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा कि दिसंबर में नया नियम लाने पर विचार हो रहा है, जिसका उद्देश्य होटलों, इवेंट आयोजकों आदि जैसे संस्थानों द्वारा ऑफलाइन सत्यापन को हतोत्साहित करना और उम्र सत्यापन प्रक्रिया को बेहतर बनाना है, साथ ही आधारधारकों की गोपनीयता सुनिश्चित करना है।

कुमार ने कहा, ‘एक विचार यह है कि कार्ड पर किसी भी प्रकार का विवरण क्यों होना चाहिए? उस पर केवल फोटो और क्यूआर कोड होना चाहिए। यदि हम प्रिंटेड जानकारी देते रहेंगे, तो लोग उसी को मान लेंगे। जो लोग इसका दुरुपयोग करना जानते हैं, वे करते रहेंगे।’

आधार अधिनियम किसी भी प्रकार के ऑफलाइन सत्यापन के लिए किसी व्यक्ति के आधार नंबर या बायोमेट्रिक जानकारी के कलेक्शन, यूज या स्टोर पर रोक लगाता है। इसके बावजूद कई संस्थान आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेते हैं और संरक्षित करते रहते हैं। कुमार ने कहा कि एक विधायी मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे 1 दिसंबर को आधार प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Aadhaar Aadhaar Card Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।