भारतीय को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर... GST राहत पर उदय कोटक ने क्या कहा

पिछले शुक्रवार को सेबी ने अपनी नई चेयरमैन तुहिन कांत पांडे की अध्यक्षता में हुई तीसरी बोर्ड मीटिंग में कई पूंजी बाजार सुधारों को मंज़ूरी दी। इसमें आईपीओ से जुड़े नियमों में बदलाव, कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए आसान प्रवेश और एंकर निवेशकों के लिए शेयर आवंटन के नियमों में सुधार शामिल हैं।

Uday Kotak: कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक ने रविवार को जीएसटी और कैपिटल मार्केट से जुड़े ताजा सुधारों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में भारत को आत्मनिर्भर बनने और अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ाने का यह सही समय है। उदय कोटक ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'जब भू-राजनीति अर्थव्यवस्था में दखल देती है, भारत घरेलू सुधारों को तेज करता है। जीएसटी दरों में कमी और अब कैपिटल मार्केट में बदलाव। यह समय है परिवर्तन का, हर भारतीय को कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता को अपनाना चाहिए और सौदेबाजी में फायदा उठाना चाहिए। केवल वही टिकते हैं जो सतर्क रहते हैं।”

क्या है डिटेल उदय कोटक की यह टिप्पणी हाल ही में आए दो बड़े सुधार पैकेजों के बाद आई है। इनमें से एक पैकेज जीएसटी काउंसिल ने पास किया था और दूसरा सेबी ने। ये फैसले ऐसे समय में लिए गए हैं जब अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% टैक्स (टैरिफ) लगा दिया है और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। पिछले शुक्रवार को सेबी ने अपनी नई चेयरमैन तुहिन कांत पांडे की अध्यक्षता में हुई तीसरी बोर्ड मीटिंग में कई पूंजी बाजार सुधारों को मंज़ूरी दी। इसमें आईपीओ से जुड़े नियमों में बदलाव, कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए आसान प्रवेश और एंकर निवेशकों के लिए शेयर आवंटन के नियमों में सुधार शामिल हैं। इसके अलावा, सेबी ने यह भी तय किया कि स्टॉक एक्सचेंज और अन्य मार्केट संस्थानों में कम से कम दो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जरूर होने चाहिए, ताकि कामकाज पर मजबूत निगरानी रखी जा सके।

जीएसटी काउंसिल की बैठक करीब एक हफ्ता पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया। अब जीएसटी की नई संरचना दो दरों पर आधारित होगी — 5% और 18%। यह नियम 22 सितंबर से लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत रोज़मर्रा की जरूरतों की चीजें जैसे दूध, पनीर, ब्रेड, नमकीन, शैम्पू और साइकिल पर टैक्स कम कर दिया गया है। वहीं, लक्ज़री सामान और हानिकारक प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसके अलावा, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि “प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण में अगली पीढ़ी के सुधारों का संकेत दिया था और चाहते थे कि लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिले। यह सुधार सिर्फ दरों में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संरचनात्मक सुधार और लोगों की जीवन-शैली को आसान बनाने का भी लक्ष्य है।”