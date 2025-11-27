₹600 का शेयर ₹10000 के पार पहुंचा, उदय कोटक ने की छप्परफाड़ कमाई, आपका है दांव?

संक्षेप: बुधवार को एमसीएक्स (MCX) के शेयरों का भाव पहली बार 10000 रुपये के स्तर को क्रॉस करने में सफल रहा। जिससे इसके मौजूदा निवेशकों को तगड़ा फायदा हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) के पास एमसीएक्स में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

बुधवार को एमसीएक्स (MCX) के शेयरों का भाव पहली बार 10000 रुपये के स्तर को क्रॉस करने में सफल रहा। जिससे इसके मौजूदा निवेशकों को तगड़ा फायदा हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) के पास एमसीएक्स में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जिसकी कुल वैल्यू 7887.27 करोड़ रुपये है। बीते एक सालों में यह 1618 प्रतिशत यानी लगभग 17 गुना रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, 2014 में क्राइसिस के वक्त उदय कोटक ने मौके भुनाते हुए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (Multi Commodity Exchange of India) पर दांव खेला था। जिसका उन्हें अब फायदा मिल रहा है।

600 रुपये में खरीदे गए थे शेयर साल 2014 में कोटक महिंद्रा बैंक ने 459 करोड़ रुपये का निवेश एमसीएक्स में किया था। तब कोटक महिंद्रा बैंक ने 600 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 15 प्रतिशत हिस्सा खरीद लिया था। बता दें, कोटक महिंद्रा बैंक में कोटक की हिस्सेदारी 25.70 प्रतिशत है।

2012 में हुई थी लिस्टिंग मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज की लिस्टिंग 9 मार्च 2012 को हुई थी। तब एमसीएक्स का इश्यू प्राइस 1032 रुपये था। आईपीओ से कंपनी का शेयर 900 प्रतिशत या फिर 10 गुना तक चढ़ चुका है। पिछले एक साल में एमसीएक्स के शेयरों में 68 प्रतिशत की तेजी आई है।

किसके-किसके पास है हिस्सा कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा केफिन टेक्नोलॉजी के पास एमसीएक्स में 7.69 प्रतिशत, इंडिया होम्स के पास 1.26 प्रतिशत, Pioneer Embroideries के पास 2.38 प्रतिशत और क्वाड्रैंट टेलीवेंचर्स के पास 1.91 प्रतिशत हिस्सा है।

सितंबर तिमाही के् दौरान एमसीएक्स का कुल नेट प्रॉफिट 197 करोड़ रुपये रहा था। एक सा पहले इसी तिमाही में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का नेट प्रॉफिट 154 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर एमसीएक्स के नेट प्रॉफिट में 29 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बता दें, सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का रेवन्यू 401 करोड़ रुपये रहा।