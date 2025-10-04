13% से ज्यादा बढ़ा इस कंपनी का कारोबार, अब फोकस में रहेंगे शेयर, 30 रुपये है भाव

सरकारी क्षेत्र के यूको बैंक ने बिजनेस अपडेट जारी कर दिए हैं। कुल जमा राशि ₹3.06 लाख करोड़ हो गई, जो साल-दर-साल 10.87% और तिमाही-दर-तिमाही 2.34% की वृद्धि है, जबकि घरेलू जमा राशि साल-दर-साल 9.85% बढ़कर ₹2.90 लाख करोड़ हो गई।

सरकारी क्षेत्र के यूको बैंक लिमिटेड के शेयर पर सोमवार को निवेशकों की नजर रहेगी। दरअसल,बैंक ने बिजनेस अपडेट जारी कर दिए हैं। सितंबर तिमाही में बैंक का कारोबार 13 पर्सेंट से ज्यादा बढ़ गया। अब शेयर फोकस में रहेंगे। बता दें कि शेयर की कीमत 30 रुपये पर है।

कारोबार में कितना उछाल 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में बैंक ने ₹5.37 लाख करोड़ का कुल कारोबार दर्ज किया, जो साल-दर-साल (YoY) 13.29% की वृद्धि और तिमाही-दर-तिमाही 2.48% की वृद्धि दर्शाता है। कुल एडवांस 16.67% सालाना बढ़कर ₹2.31 लाख करोड़ हो गए जबकि घरेलू एडवांस 17.24% सालाना बढ़कर ₹2.04 लाख करोड़ हो गए।

कुल जमा राशि में उछाल कुल जमा राशि ₹3.06 लाख करोड़ हो गई, जो साल-दर-साल 10.87% और तिमाही-दर-तिमाही 2.34% की वृद्धि है, जबकि घरेलू जमा राशि साल-दर-साल 9.85% बढ़कर ₹2.90 लाख करोड़ हो गई। घरेलू CASA अनुपात 30 सितंबर, 2025 तक बढ़कर 38.11% हो गया, जबकि एक साल पहले यह 38.24% था। ऋण-जमा अनुपात सितंबर 2024 के 71.77% से बढ़कर 75.56% रहा, जो ऋण देने के लिए जमा राशि के बेहतर उपयोग का संकेत देता है। तिमाही के लिए बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) या मुख्य आय पिछले वर्ष की तुलना में 7% बढ़कर ₹2403 करोड़ हो गई। तिमाही के लिए ग्रॉस एनपीए 2.63% रहा जबकि मार्च तिमाही में यह 2.69% था। तिमाही के लिए नेट एनपीए मार्च तिमाही के 0.50% से बढ़कर 0.45% रहा। जून तिमाही के लिए प्रावधान क्रमिक आधार पर कम हुए। तिमाही के अंत में प्रावधान मार्च के ₹663 करोड़ से बढ़कर ₹616 करोड़ हो गया।