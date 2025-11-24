इस शेयर में आएगा 55% से ज्यादा का उछाल, ब्रोकरेज ने कहा- मुनाफे के लिए खरीद लो
Shaily Engineering Plastics share price: शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स के शेयर आने वाले दिनों में बंपर रिटर्न दे सकते हैं। ये अनुमान वैश्विक ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने लगाया है। ब्रोकरेज ने शेयर पर कवरेज शुरू करते हुए टारगेट प्राइस भी दिया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
क्या कहा ब्रोकरेज ने?
यूबीएस ने शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स शेयर पर कवरेज शुरू किया है। कंपनी ने इस शेयर के लिए 'खरीदें' रेटिंग दी और टारगेट प्राइस ₹4000 तय किया है। वर्तमान में शेयर 2500 रुपये के स्तर पर है। इसका मतलब है कि इस शेयर में अभी 55% की वृद्धि की संभावना है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 2799.20 रुपये है। शेयर का यह भाव 17 नवंबर 2025 को था। ब्रोकरेज के मुताबिक शैली उन कुछ वैश्विक कंपनियों में से एक है जिनके पास फिक्स्ड-डोज और ऑटो-इंजेक्टर पेन के लिए पेटेंट तकनीक है, जो इसे जेनेरिक जीएलपी-1 थेरेपी के लॉन्च के लिए मजबूत स्थिति में रखती है। ब्रोकरेज का मानना है कि बाजार इस अवसर के पैमाने और शैली की इसे भुनाने की क्षमता, दोनों को ही कम करके आंक रहा है। यूबीएस ने कहा कि भारत, कनाडा और ब्राजील सहित प्रमुख बाजारों में जीएलपी-1 (सेमाग्लूटाइड) पेटेंट 2026 में समाप्त होने वाला है। अनुमान है कि ये भौगोलिक क्षेत्र मिलकर 550-600 मिलियन उपकरणों का कुल बाजार बनाते हैं, जिससे 2030 तक ₹80-85 बिलियन का राजस्व प्राप्त होगा।
जीएलपी-1 लॉन्च के लिए हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट
यूबीएस ने बताया कि कंपनी के प्रबंधन के अनुसार, जीएलपी-1 लॉन्च के लिए 23-24 ग्राहकों के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। यह ब्रोकरेज के वित्त वर्ष 25 और वित्त वर्ष 28 के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 96% राजस्व चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर) के पूर्वानुमान को पुष्ट करता है, जो वर्तमान ₹1.6 बिलियन से अधिक है। ब्रोकरेज ने जोर देकर कहा कि शैली की पेटेंट तकनीक और दवा वितरण विधियों को दर्ज करने के लिए कड़ी नियामक आवश्यकताओं को देखते हुए, इस क्षेत्र में प्रवेश की बाधाएं काफी हैं। यूबीएस ने आगे बताया कि कंपनी को भारत-अमेरिका के बीच एक अनुकूल व्यापार समझौते और संभावित टैरिफ कटौती से मुनाफा हो सकता है।
शेयर का परफॉर्मेंस
पिछले दो वर्षों में इस स्मॉल-कैप कंपनी के शेयरों ने बिना किसी बड़े करेक्शन के लगातार वृद्धि का शानदार प्रदर्शन किया है। इस अवधि में शेयर 700% बढ़कर ₹1,513 पर पहुंच गया है। 10 वर्षों की अवधि में शेयर ने 7042% का शानदार रिटर्न दिया, जबकि 11 वर्षों में इसने 25410% की शानदार वृद्धि दर्ज की। कैलेंडर वर्ष 2021 में इस कंपनी के शेयरों में 153% की बढ़ोतरी हुई, और कैलेंडर वर्ष 2024 में इसने 331.77% का शानदार रिटर्न दिया, जो 2010 के बाद से इसका सबसे बड़ा वार्षिक लाभ है।