Uber की 35,000 रोबोटैक्सी सड़कों पर उतारने की तैयारी, न्यूरो में लगाया 50 करोड़ डॉलर का दांव
कई बार असफल शुरुआतों के बाद अब रोबोटैक्सी उद्योग ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। उबर की सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक वाली न्यूरो के साथ मिलकर 35,000 रोबोटैक्सी सड़कों पर उतारने की योजना है।
राइड-हेलिंग दिग्गज उबर ने सेल्फ-ड्राइविंग स्टार्टअप न्यूरो में लगभग 50 करोड़ डॉलर की भारी-भरकम निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। यह रकम सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि कंपनी की रोबोटैक्सी को कमर्शियल रूप से सड़कों पर उतारने की बड़ी योजना का अहम हिस्सा है। मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि इन वित्तीय संबंधों का पूरा आकार पहली बार सामने आया है।
रोबोटैक्सी की दुनिया में एक बार फिर तेजी
कई बार असफल शुरुआतों के बाद अब रोबोटैक्सी उद्योग ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। टेस्ला, अल्फाबेट की वेमो और अमेजन की जूक्स जैसी कंपनियां डेवलपमेंट, ट्रायल और शुरुआती व्यावसायिक सर्विसेज में जुटी हैं। उबर खुद को इस नए उद्योग के लिए एक मंच के रूप में स्थापित कर रही है।
वह चीन की बायडू, अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता रिवियन, ब्रिटिश स्टार्टअप वेव जैसी कई स्वायत्त वाहन कंपनियों के साथ साझेदारी कर चुकी है। कुछ अमेरिकी शहरों में उबर, वेमो के साथ भी काम कर रही है।
उबर, न्यूरो और ल्यूसिड की तिकड़ी पर बड़ा दांव
उबर की इस प्रतिबद्धता का एक बड़ा हिस्सा एक त्रिकोणीय साझेदारी है, जिसमें इलेक्ट्रिक कार कंपनी ल्यूसिड और सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक वाली न्यूरो शामिल हैं। इस समझौते के तहत 35,000 रोबोटैक्सी सड़कों पर उतारने की योजना है। इन टैक्सियों में ल्यूसिड की ग्रेविटी एसयूवी और भविष्य में आने वाली मिडसाइज कारें इस्तेमाल होंगी, जिनमें न्यूरो की तकनीक लगी होगी और इनका संचालन उबर के प्लैटफॉर्म के जरिए होगा।
उबर और न्यूरो के बीच वित्तीय जुड़ाव का यह पूरा विवरण पहले कभी रिपोर्ट नहीं किया गया था। उबर ने पहले ल्यूसिड में 50 करोड़ डॉलर निवेश की जानकारी दी थी और न्यूरो में एक करोड़ों डॉलर के शुरुआती निवेश की बात कही थी। इसमें न्यूरो के 20.3 करोड़ डॉलर के फंडिंग राउंड में भागीदारी शामिल थी, जिसने सिलिकॉन वैली की इस स्टार्टअप का मूल्य 600 करोड़ डॉलर आंका था।
अब दोनों सूत्रों के अनुसार, उबर ने अपने पहले निवेश से कहीं बड़ा एक और फॉलो-ऑन निवेश किया है, जिसकी जानकारी पहले सार्वजनिक नहीं की गई थी। साथ ही, उबर ने न्यूरो के कुछ खास डेवलपमेंट और बिजनेस टार्गेट हासिल करने पर अतिरिक्त राशि देने की भी सहमति दी थी। इन तमाम प्रतिबद्धताओं को मिलाकर यह रकम करीब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंचती है।
शर्तों पर जारी होगा बाकी पैसा
न्यूरो ने शुरुआती कुछ लक्ष्यों को समय पर पूरा कर लिया है, जिसके बाद उबर की ओर से कुछ फंड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बाकी बचा पैसा अगले लक्ष्यों पर टिका है। इनमें इस साल के अंत तक बिना सुरक्षा चालक के परीक्षण, साल खत्म होने तक ड्राइवरलेस कारों में यात्रियों को बिठाना और अगले साल सेवा का तेजी से विस्तार करना शामिल है। हालांकि, उबर और न्यूरो ने इस पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया।
न्यूरो की नई राह और लॉन्च की तैयारी
न्यूरो के लिए यह निवेश बेहद अहम है, जो अपनी तकनीक को व्यावसायिक स्तर पर साबित करने में लंबी राह का खर्च उठाने में मददगार होगा। कंपनी ने शुरुआत में छोटे डिलीवरी रोबोट बनाए थे, लेकिन 2024 में रणनीति बदलते हुए इसने कार निर्माताओं और मोबिलिटी कंपनियों को अपना सेल्फ-ड्राइविंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस देने पर ध्यान केंद्रित कर लिया।
इस समय कंपनी सेफ्टी ड्राइवरों के साथ परीक्षण कर रही है और सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में इस साल के अंत तक सर्विस शुरू होने की उम्मीद है। अप्रैल में कंपनी को कैलिफोर्निया के कुछ जिलों में बिना सुरक्षा चालक के ग्रेविटी ऑटोनॉमस वाहनों के परीक्षण की अनुमति मिली और मई में ड्राइवर के साथ यात्रियों को ले जाने की मंजूरी भी मिल गई। न्यूरो को एनवीडिया और सॉफ्टबैंक जैसे निवेशकों का भी साथ हासिल है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें