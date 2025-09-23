कंपनी का एक स्पष्टीकरण और ₹3400 चढ़ गया यह शेयर, रच दिया इतिहास, रिकॉर्ड हाई पर भाव

कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक खबर है। दरअसल, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को एक स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें कंपनी ने उस खबर का खंडन किया, जिसमें दावा किया गया था कि चेन्नई के उत्तर क्षेत्र स्थित तिरुवोट्टियूर प्लांट में हड़ताल की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ है।

MRF Share: देश की सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी एमआरएफ लिमिटेड (MRF Ltd.) के शेयर मंगलवार, 23 सितंबर को अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर आज 3,464 रुपये यानी 2% चढ़कर 156250 रुपये पर आ गए। यह इसका 52 वीक का नया हाई प्राइस भी रहा। बता दें कि कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक खबर है। दरअसल, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को एक स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें कंपनी ने उस खबर का खंडन किया, जिसमें दावा किया गया था कि चेन्नई के उत्तर क्षेत्र स्थित तिरुवोट्टियूर प्लांट (Tiruvottiyur Plant) में हड़ताल की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ है।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने कहा, 'फैक्ट्री का संचालन आंशिक रूप से जारी है, जहां वे कामगार काम कर रहे हैं जो हड़ताल का हिस्सा नहीं हैं। कंपनी जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।' एमआरएफ ने स्पष्ट किया कि उसके कुछ कामगारों ने गैरकानूनी हड़ताल शुरू की है। यह हड़ताल मुख्य रूप से वार्षिक बीमा प्रीमियम को अग्रिम भुगतान के मुद्दे और राष्ट्रीय अप्रेंटिस प्रमोशन योजना (NAPS), प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) और ‘नान मुदलवन’ योजना के तहत प्रशिक्षुओं की भर्ती का विरोध करने के कारण है। कंपनी ने आगे कहा कि हड़ताल का असर कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इतना बड़ा नहीं है कि उसे रेगुलेशन 30 ऑफ SEBI (LODR), 2015 के तहत अनिवार्य रूप से रिपोर्ट किया जाए। हालांकि, कंपनी ने भरोसा दिलाया कि अगर इस मामले से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण विकास होता है, तो वह समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंजों को इसकी जानकारी देती रहेगी।