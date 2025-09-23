Tyre company this stock surges 3400 rupees in a day hits record high कंपनी का एक स्पष्टीकरण और ₹3400 चढ़ गया यह शेयर, रच दिया इतिहास, रिकॉर्ड हाई पर भाव, Business Hindi News - Hindustan
कंपनी का एक स्पष्टीकरण और ₹3400 चढ़ गया यह शेयर, रच दिया इतिहास, रिकॉर्ड हाई पर भाव

कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक खबर है। दरअसल, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को एक स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें कंपनी ने उस खबर का खंडन किया, जिसमें दावा किया गया था कि चेन्नई के उत्तर क्षेत्र स्थित तिरुवोट्टियूर प्लांट में हड़ताल की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 03:37 PM
MRF Share: देश की सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी एमआरएफ लिमिटेड (MRF Ltd.) के शेयर मंगलवार, 23 सितंबर को अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर आज 3,464 रुपये यानी 2% चढ़कर 156250 रुपये पर आ गए। यह इसका 52 वीक का नया हाई प्राइस भी रहा। बता दें कि कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक खबर है। दरअसल, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को एक स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें कंपनी ने उस खबर का खंडन किया, जिसमें दावा किया गया था कि चेन्नई के उत्तर क्षेत्र स्थित तिरुवोट्टियूर प्लांट (Tiruvottiyur Plant) में हड़ताल की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ है।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने कहा, 'फैक्ट्री का संचालन आंशिक रूप से जारी है, जहां वे कामगार काम कर रहे हैं जो हड़ताल का हिस्सा नहीं हैं। कंपनी जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।' एमआरएफ ने स्पष्ट किया कि उसके कुछ कामगारों ने गैरकानूनी हड़ताल शुरू की है। यह हड़ताल मुख्य रूप से वार्षिक बीमा प्रीमियम को अग्रिम भुगतान के मुद्दे और राष्ट्रीय अप्रेंटिस प्रमोशन योजना (NAPS), प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) और ‘नान मुदलवन’ योजना के तहत प्रशिक्षुओं की भर्ती का विरोध करने के कारण है। कंपनी ने आगे कहा कि हड़ताल का असर कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इतना बड़ा नहीं है कि उसे रेगुलेशन 30 ऑफ SEBI (LODR), 2015 के तहत अनिवार्य रूप से रिपोर्ट किया जाए। हालांकि, कंपनी ने भरोसा दिलाया कि अगर इस मामले से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण विकास होता है, तो वह समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंजों को इसकी जानकारी देती रहेगी।

कंपनी का कारोबार

एमआरएफ भारत की सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनियों में से एक है, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। कंपनी की शुरुआत रबर उत्पादों से हुई थी और आज यह केवल टायर निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई प्रकार के रबर और औद्योगिक उत्पाद भी बनाती है। एमआरएफ के कारोबार में यात्री कार, ट्रक-बस, हल्के वाणिज्यिक वाहन, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए टायरों का निर्माण प्रमुख है। इसके अलावा, कंपनी ट्यूब्स, प्रेट्रेड्स (पुराने टायरों को दोबारा उपयोग योग्य बनाने वाले उपकरण), औद्योगिक कन्वेयर बेल्ट्स और विभिन्न प्रकार की पेंट्स व कोटिंग्स का भी उत्पादन करती है। एमआरएफ का कारोबार खिलौनों तक भी फैला हुआ है, जहा यह फनस्कूल ब्रांड के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी में खिलौने बनाती है। कंपनी के भारत में कई उत्पादन संयंत्र हैं और यह अपने उत्पादों का निर्यात भी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बाजारों में करती है। ब्रांड वैल्यू और विश्वसनीयता के मामले में भी एमआरएफ मजबूत स्थिति में है और इसे “दुनिया के दूसरे सबसे मजबूत टायर ब्रांडों” में गिना गया है।

