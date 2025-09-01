सीधे ₹3700 चढ़ गया यह शेयर, एक ही दिन में निवेशक गदगद, आपका है दांव?

चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 12 प्रतिशत घटकर 500 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही में 571 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।

MRF Ltd Share: टायर कंपनी एमआरएफ लिमिटेड (MRF) के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज 144858.75 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए। इसका पिछला बंद प्राइस 141108.65 रुपये था। यानी आज एक ही दिन में यह शेयर करीबन 3,750 रुपये तक चढ़ गए। इसमें 3 पर्सेंट तक की तेजी दर्ज की गई। बीते एक साल में इसने ₹1,02,124 का लो और ₹1,53,000 का हाई छुआ है। करीब ₹60,600 करोड़ की मार्केट कैप वाली यह कंपनी टायर सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर है।

जून तिमाही के नतीजे बता दें कि अगस्त महीने में टायर बनाने वाली कंपनी एमआरएफ लिमिटेड ने अपने जून तिमाही के नतीजे जारी किए। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 12 प्रतिशत घटकर 500 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही में 571 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। एमआरएफ लिमिटेड ने शेयर बाजार को बताया कि 30 जून, 2025 को समाप्त पहली तिमाही में परिचालन राजस्व 7,676 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह 7,196 करोड़ रुपये था।