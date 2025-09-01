इस चर्चित कंपनी का शेयरों की लूट, 3% की उछाल के बाद रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा भाव, एक्सपर्ट बुलिश

TVS Motors India Share Price: टीवीएस मोटर कंपनी भारत की अग्रणी टू-व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स उत्पादन करने वाली कंपनी है। सोमवार को यह स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। इस उछाल के पीछे की वजह टीवीएस की अगस्त के महीने में हुई ब्रिकी को माना जा रहा है।

TVS Motors India Share Price: टीवीएस मोटर कंपनी भारत की अग्रणी टू-व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स उत्पादन करने वाली कंपनी है। सोमवार को यह स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। इस उछाल के पीछे की वजह टीवीएस की अगस्त के महीने में हुई ब्रिकी को माना जा रहा है। सोमवार को टीवीएस के शेयर 3 प्रतिशत की उछाल के बाद 3373 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। बता दें, बीएसई में यह स्टॉक आज 3283.10 रुपये के लेवल पर खुला था।

पहली बार कंपनी ने किया 5 लाख का आंकड़ा पार सोमवार को एक्सचेंज को दी जानकारी में टीवीएस मोटर्स ने बताया कि उन्होंने अगस्ते के महीने में डीलर्स को कुल 5,09,536 यूनिट्स को भेजा है। पहली बार कंपनी ने 5 लाख का आंकड़ा किसी महीने में क्रॉस किया है। एक साल पहले इसी महीने में कंपनी 3,91,588 यूनिट्स को अपने डीलर्स के पास भेजा था। यानी सालाना आधार पर इन यूनिट्स में 30 प्रतिशत की तेजी आई है।

अगस्त 2025 में टीवीएस ने कुल 4,90,788 यूनिट्स को बेचा था। वहीं, 2024 में कंपनी ने 3,78,841 यूनिट्स को बेचा था। यानी सालाना आधार पर कंपनी की टू-व्हीलर्स सेल 30 प्रतिशत बढ़ी है। बता दें, मोटर साइकिल सेल्स में कंपनी की बिक्री 30 प्रतिशत बढ़ गई है। वहीं, थ्री व्हीलर् सेगमेंट में 47 प्रतिशत की उछाल इस बार देखने को मिली है।

फरवरी लो से 60% चढ़ा स्टॉक इसी साल फरवरी में टीवीएस के शेयरों का भाव 2192 रुपये के लेवल पर था। तब से अबतक इस टू-व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स गाड़ियां बेचने वाली कंपनी के शेयरों में 61 प्रतिशत की तेजी आई है। बीते 6 में से 5 महीने में टीवीएस के शेयरों में तेजी देखने को मिली है।

एक्सपर्ट बुलिश ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरिज को भरोसा है कि टीवीएस मोटर इंडिया का शेयर और ऊंचाई पर पहुंचेगा। एक्सपर्ट्स ने 4250 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किय है। और इसे BUY टैग दिया है।