1 लाख रुपये के बना दिए 54 लाख से ज्यादा, इस ऑटो स्टॉक ने किया मालामाल, 1200% डिविडेंड बांटने का ऐलान
टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी ने 10 साल में ही अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयरों ने 10 साल में ही 1 लाख रुपये के निवेश को 54 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है।
टीवीएस मोटर कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में उछाल के साथ 3564.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। टीवीएस मोटर कंपनी ने मंगलवार को अपने शेयरधारकों को 1200 पर्सेंट अंतरिम डिविडेंड बांटने का ऐलान किया है। टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी ने 10 साल में ही अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। टीवीएस मोटर कंपनी के शेयरों ने 10 साल में ही 1 लाख रुपये के निवेश को 54 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। टीवीएस मोटर कंपनी साल 2010 में अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।
1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 54 लाख से ज्यादा
टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor Company) के शेयर 1 अप्रैल 2016 को 64.97 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 1 अप्रैल 2016 को टीवीएस मोटर कंपनी के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसे कंपनी के 1,535 शेयर मिलते। टीवीएस मोटर कंपनी के शेयर 25 मार्च 2026 को 3564.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। करेंट शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी के 1535 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 54.71 लाख रुपये है। टीवीएस मोटर कंपनी ने 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए हर शेयर पर 1200 पर्सेंट (प्रत्येक शेयर पर 12 रुपये) का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 31 मार्च 2026 होगी।
5 साल में 3000% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor Company) के शेयरों में पिछले 5 साल में तूफानी तेजी आई है। टीवीएस मोटर कंपनी के शेयर 5 साल में 3000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी के शेयर 26 मार्च 2021 को 114.18 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 25 मार्च 2026 को 3564.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 2830 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो टीवीएस मोटर कंपनी के शेयर 1600 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। पिछले 2 साल में ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयरों में 765 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले एक साल में टीवीएस मोटर कंपनी के शेयर 636 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 3970 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2221.05 रुपये है। दिसंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.27 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 49.71 पर्सेंट है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें