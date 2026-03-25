1 लाख रुपये के बना दिए 54 लाख से ज्यादा, इस ऑटो स्टॉक ने किया मालामाल, 1200% डिविडेंड बांटने का ऐलान

टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी ने 10 साल में ही अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयरों ने 10 साल में ही 1 लाख रुपये के निवेश को 54 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है।

टीवीएस मोटर कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में उछाल के साथ 3564.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। टीवीएस मोटर कंपनी ने मंगलवार को अपने शेयरधारकों को 1200 पर्सेंट अंतरिम डिविडेंड बांटने का ऐलान किया है। टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी ने 10 साल में ही अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। टीवीएस मोटर कंपनी के शेयरों ने 10 साल में ही 1 लाख रुपये के निवेश को 54 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। टीवीएस मोटर कंपनी साल 2010 में अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 54 लाख से ज्यादा

टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor Company) के शेयर 1 अप्रैल 2016 को 64.97 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 1 अप्रैल 2016 को टीवीएस मोटर कंपनी के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसे कंपनी के 1,535 शेयर मिलते। टीवीएस मोटर कंपनी के शेयर 25 मार्च 2026 को 3564.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। करेंट शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी के 1535 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 54.71 लाख रुपये है। टीवीएस मोटर कंपनी ने 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए हर शेयर पर 1200 पर्सेंट (प्रत्येक शेयर पर 12 रुपये) का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 31 मार्च 2026 होगी।