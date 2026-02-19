टीवीएस मोटर, कोचीन शिपयार्ड समेत इन 10 शेयरों में हलचल की उम्मीद

Stock Watch Today: आज शेयर मार्केट के निवेशकों की नजर कोचीन शिपयार्ड, टीवीएस मोटर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जायडस लाइफसाइंसेज, भारत फोर्ज, एनसीसी समेत 10 शेयरों पर रहेगी। इन शेयरों में आज हलचल की उम्मीद है।

SEBI-रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और लिवलॉन्ग वेल्थ के संस्थापक हरिप्रसाद का मानना है कि भारतीय इक्विटी बाजार आज सपाट से लेकर थोड़ा सकारात्मक रुख के साथ खुल सकता है। यह रुझान GIFT निफ्टी के संकेतों से समर्थित है, जो अमेरिकी शेयरों में कल हुई तेजी खासकर टेक्नोलॉजी शेयरों में आई मजबूती और एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों को दर्शाता है।

निफ्टी 50 और सेंसेक्स के निकट भविष्य के परिदृश्य पर बात करते हुए, कोटक सिक्योरिटीज में हेड इक्विटी रिसर्च, श्रीकांत चौहान ने कहा, “हमारा मानना है कि अल्पकालिक सपोर्ट 25500/83000 से बढ़कर 25600/83300 हो गया है। जब तक बाजार इस स्तर से ऊपर बना रहता है, तब तक तेजी जारी रहने की संभावना है। ऊपर की ओर, 25950-26000/84700-85000 का स्तर तुरंत रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर सकता है। दूसरी ओर, 25600/83300 के नीचे आने पर रुझान बदल सकता है; इस स्तर से नीचे आने पर कारोबारी अपने ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलना पसंद कर सकते हैं।”

आज इन 10 शेयरों पर रहेगा फोकस हिंदुस्तान यूनिलीवर हिंदुस्तान यूनिलीवर अगले दो वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये तक का निवेश करने की योजना बना रहा है। यह निवेश अपने ब्यूटी एंड वेलबीइंग और होम केयर लिक्विड्स पोर्टफोलियो के तहत तेजी से बढ़ रही प्रीमियम श्रेणियों में विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

टीवीएस मोटर कंपनी ने बताया कि उसने इंडोनेशिया में वर्ष 2006 में परिचालन शुरू करने के बाद से अब तक कुल मिलाकर 10 लाख वाहनों का निर्माण कर लिया है।

कोचीन शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड को फ्रांस की सीएमए सीजीएम समूह से छह एलएनजी-चालित जहाजों के निर्माण और डिलीवरी के लिए लगभग 360 मिलियन डॉलर का नया जहाज निर्माण अनुबंध मिला है।

जायडस लाइफसाइंसेज फार्मा कंपनी जायडस को अपनी बोसेंटन टैबलेट्स फॉर ओरल सस्पेंशन, 32 मिलीग्राम के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) से अंतिम मंजूरी मिल गई है।

पेस डिजिटेक कंपनी ने शेयर बाजार को सूचित किया कि उसकी प्रमुख सहायक कंपनी, लाइनएज पावर प्राइवेट लिमिटेड, को सऊदी अरब स्थित याकिन केम से 1.35 मिलियन डॉलर का ऑर्डर मिला है।

भारत फोर्ज भारत फोर्ज ने ऐलान किया है कि उसने वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत ऑटोमोटिव और रक्षा सहित कई प्रौद्योगिकी-केंद्रित क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी की संभावना तलाशी जाएगी।

डॉ. रेड्डीज फार्मा कंपनी डॉ. रेड्डीज ने घोषणा की कि उसने मर्क्यूरी फार्मा ग्रुप लिमिटेड से भारत में प्रोगाइनोवा और साइक्लोप्रोगाइनोवा ट्रेडमार्क और संबंधित संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया है।

एनसीसी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एनसीसी पर नए ऑर्डर लेने पर रोक लगा दी है।

जिंदल सॉ अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए ऑडिट के दौरान कुछ मुद्दे पाए जाने के बाद कंपनी का सीमलेस पाइप के लिए एपीआई लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।