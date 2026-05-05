₹35 वाले शेयर पर है थलपति विजय का दांव, आपके पोर्टफोलियो में भी है?
इंडियन ओवरसीज बैंक शेयर बाजार में लिस्टेड है। विजय के पास इंडियन ओवरसीज बैंक के भी 9,600 रुपये के शेयर हैं। इसके अलावा, वह इस बैंक के सेविंग अकाउंट में मोटी रकम भी जमा रखते हैं। आइए पूरी डिटेल जान लेते हैं
अभिनेता विजय की तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के साथ ही तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजनीति से इतर थलपति विजय, बिजनेस में भी दिलचस्पी रखते हैं। विजय के पास ना सिर्फ अकूत दौलत है बल्कि कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी भी है। विजय ने एक ऐसी कंपनी में भी दांव लगाया है जो शेयर बाजार में लिस्टेड है। आइए डिटेल जान लेते हैं।
किस कंपनी में कितने शेयर
चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में विजय ने बताया था कि उनके पास Jaya नगर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड में 19.03 लाख रुपये के शेयर हैं। वहीं, Sun पेपर मिल्स लिमिटेड में 25,000 रुपये के शेयर घोषित किए हैं। इसके अलावा, विजय के पास इंडियन ओवरसीज बैंक के भी 9,600 रुपये के शेयर हैं। बता दें कि इंडियन ओवरसीज बैंक शेयर बाजार में लिस्टेड है। इस बैंक के शेयर की बात करें तो यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 35 रुपये के स्तर पर है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 42.84 रुपये तो 52 हफ्ते का लो 31.18 रुपये है। विजय के इन सभी इक्विटी होल्डिंग्स का कुल मूल्य 19.37 लाख रुपये है, जो उनकी घोषित कुल संपत्ति (नेट वर्थ) का 0.04 प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या डिबेंचर घोषित नहीं किए हैं।
कितना है नेटवर्थ
विजय का घोषित नेटवर्थ 624 करोड़ रुपये है। उनकी चल संपत्ति 404 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति 220 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उनकी घोषित आय 184.53 करोड़ रुपये थी। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा इंडियन ओवरसीज बैंक की सालिग्रामम शाखा में एक बचत खाते में जमा 213.36 करोड़ रुपये का बैलेंस है। यह एक सामान्य बचत खाता है और यह उनकी पूरी घोषित नेट वर्थ के एक-तिहाई से भी अधिक है।
इंडियन ओवरसीज बैंक सेविंग्स अकाउंट के अलावा, विजय ने चार बैंकों में कुल 100 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट घोषित की हैं। इनमें एक्सिस बैंक के पास 40 करोड़ रुपये रुपये हैं। वहीं, इंडियन ओवरसीज बैंक के पास 25 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट हैं। HDFC Bank में 20 करोड़ रुपये और एसबीआई में 15 करोड़ रुपये एफडी के तौर पर जमा हैं। इंडियन ओवरसीज के सेविंग्स बैलेंस को मिलाकर उनकी घोषित संपत्ति में से 313 करोड़ रुपये से अध्क की रकम बैंक डिपॉजिट में रखी है।
विजय ने व्यक्तिगत रूप से 883 ग्राम सोना घोषित किया है, जिसकी कीमत 1.20 करोड़ रुपये है। वहीं, 15 लाख रुपये के चांदी के सामान घोषित किए हैं। उनके पास 13.52 करोड़ रुपये का गाड़ियों का बेड़ा है। विजय की 220 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां हैं। इनमें हाउसिंग, कॉमर्शियल और एग्रीकल्चर से जुड़ी संपत्ति शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें