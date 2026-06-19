IPO News: आज से ओपन हो गया है यह आईपीओ, ग्रे मार्केट दिखा रहा फायदा, कितना है प्राइस बैंड?
मुख्य बातें
- Turtlemint Fintech Solutions IPO आज शुक्रवार को ओपन हो गया है
- एंकर निवेशकों से कंपनी ने 397 करोड़ रुपये जुटाए हैं
IPO News: Turtlemint Fintech Solutions IPO आज यानी 19 जून 2026 को खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 23 जून 2026 तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का साइज 882.67 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी को लेकर उत्साह बना हुआ है।
कंपनी के आईपीओ में 4.35 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर हैं। वहीं, 1.46 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी किए जाएंगे। मौजूदा निवेशक आईपीओ से 221.95 करोड़ रुपये जुटाने जा रहे हैं। बता दें, शेयरों का अलॉटमेंट 24 जून 2026 को होगा। बीएसई और एनएसई में कंपनी की लिस्टिंग 29 जून 2026 को प्रस्तावित है।
क्या है प्राइस बैंड? (Turtlemint Fintech Solutions IPO Price band)
Turtlemint Fintech Solutions IPO का प्राइस बैंड कंपनी ने 144 रुपये से 152 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने 98 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14896 रुपये का इनवेस्टमेंट करना पड़ रहा है। बता दें, आईपीओ के लिए कंपनी ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजी को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।
एंकर निवेशकों से कंपनी ने जुटाए 397 करोड़ रुपये
रिटेल इनवेस्टर्स से पहले यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 397 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एंकर निवेशकों को कंपनी ने 2.61 करोड़ शेयर जारी किए हैं। एंकर निवेशकों को जारी शेयरों में 42 प्रतिशत सिर्फ 7 म्यूचुअल फंड्स को दिया गया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड, बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड, आईटआई म्यूचुअल फंड आदि ने बतौर एंकर निवेशक आईपीओ पर दांव लगाया है।
कितना चल रहा है जीएमपी? (Turtlemint Fintech Solutions IPO GMP Today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 2.25 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 6 रुपये रहा है। बीते कुछ दिनों में आईपीओ की स्थिति ग्रे मार्केट में खराब ही हुई है।
आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी
क्लाउड और सर्वर से जुड़े खर्चों के लिए कंपनी 25.64 करोड़ रुपये का प्रयोग करेगी। सैलरी और टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए 193.04 करोड़ रुपये रहा है। मार्केटिंग के लिए कंपनी 39.07 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बता दें, इसके अलावा अपनी सब्सिडियरी और वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरतों के लिए 128.64 करोड़ रुपये का प्रयोग किया जाएगा।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।