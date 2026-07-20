पहली बार मुनाफे में आई ये कंपनी, 1 ही दिन में 13% चढ़ गए शेयर; निवेशकों में मची खरीदने की होड़

शेयर बाजार में सोमवार को एक ऐसा स्टॉक चर्चा का केंद्र बन गया, जिसने अपने मजबूत नतीजों के दम पर निवेशकों को खुश कर दिया। फिनटेक और डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म टर्टलमिंट फिनटेक सॉल्यूशंस (Turtlemint Fintech Solutions) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के मार्च 2026 तिमाही (Q4 FY26) के शानदार नतीजों के बाद शेयर करीब 13% तक उछलकर 154.30 रुपये के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। हालांकि, बाद में इसमें थोड़ी मुनाफावसूली हुई, लेकिन शेयर फिर भी बढ़त के साथ कारोबार करता रहा। ऐसे समय में जब व्यापक बाजार दबाव में था और निफ्टी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था, टर्टलमिंट का प्रदर्शन निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहा।

कंपनी का तिमाही नतीजा

कंपनी के तिमाही नतीजों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में ऑपरेशन से होने वाला राजस्व (Revenue) बढ़कर 357.2 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि के 251.6 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 42% अधिक है। केवल बिक्री ही नहीं, बल्कि कंपनी की कमाई के दूसरे प्रमुख संकेतक भी मजबूत रहे। सर्विस EBITDA 37.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 60.1 करोड़ रुपये हो गया, यानी इसमें करीब 60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं एडजस्टेड EBITDA, जो पिछले साल 33.5 करोड़ रुपये के घाटे में था, इस बार 2.9 करोड़ रुपये के मुनाफे में पहुंच गया।

सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि टर्टलमिंट ने अपने इतिहास में पहली बार तिमाही स्तर पर मुनाफा दर्ज किया। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) करीब 3.1 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में उसे 39.4 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। किसी भी ग्रोथ स्टार्टअप के लिए घाटे से निकलकर मुनाफे में आना एक बड़ा पड़ाव माना जाता है और यही वजह रही कि निवेशकों ने इस खबर का जोरदार स्वागत किया।

अगर पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो कंपनी की तस्वीर और भी मजबूत दिखाई देती है। पूरे साल में कंपनी का राजस्व 700.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,098.3 करोड़ रुपये हो गया, यानी 57% की सालाना वृद्धि दर्ज हुई। सर्विस EBITDA भी 83.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 141.6 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, पूरे साल के स्तर पर कंपनी अभी भी 184.3 करोड़ रुपये के घाटे में है, लेकिन यह घाटा पिछले साल के 202.6 करोड़ रुपये की तुलना में कम हुआ है, यानी कंपनी लगातार लाभप्रदता की दिशा में आगे बढ़ रही है।

कंपनी के बिजनेस विस्तार के आंकड़े भी काफी उत्साहजनक हैं। वित्त वर्ष 2026 के दौरान टर्टलमिंट ने 1.1 लाख से ज्यादा नए डिजिटल पार्टनर जोड़े। अब कंपनी के साथ जुड़े डिजिटल पार्टनर्स की संख्या 6.5 लाख से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा कंपनी का प्लेटफॉर्म प्रीमियम 31% बढ़कर 3,868 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि रिन्यूअल रेवेन्यू में 51% की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी की पहुंच अब 46 बीमा कंपनियों, 19,000 से ज्यादा पिन कोड और लाखों ग्राहकों तक हो चुकी है।

कंपनी के चेयरमैन ने क्या कहा?

कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO धीरेंद्र मह्यावंशी ने कहा कि यह शानदार प्रदर्शन कंपनी के मजबूत डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और बिजनेस मॉडल का नतीजा है। उन्होंने कहा कि अब कंपनी एक सूचीबद्ध (लिस्टेड) कंपनी के रूप में अपने अगले विकास चरण की शुरुआत कर रही है। वहीं COO आनंद प्रभुदेसाई ने बताया कि कंपनी भविष्य में AI और नई टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ाएगी, ताकि डिजिटल पार्टनर्स को और बेहतर सेवाएं मिल सकें तथा ग्राहकों का अनुभव और मजबूत बनाया जा सके।