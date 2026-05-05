अरबपतियों के टॉप-10 लिस्ट में उथल-पुथल, जानें अभी कौन है भारत का सबसे अमीर व्यक्ति
Bloomberg Billionaires Index: लैरी एलिसन की संपत्ति में 8.61 अरब डॉलर का भारी इजाफा हुआ है। इस उछाल के साथ अब वह दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग को पछाड़ा है।
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के टॉप-10 अरबपतियों की लिस्ट में आज बड़ा बदलाव दिख रहा है। लैरी एलिसन की संपत्ति में 8.61 अरब डॉलर का भारी इजाफा हुआ है। इस उछाल के साथ अब वह दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग को पछाड़ा है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स की ताजा लिस्ट में लैरी एलिसन की नेटवर्थ 233 अरब डॉलर है। जबकि, जुकरबर्ग की 217 अरब डॉलर।
300 अरब डॉलर क्लब में 3 धुरंधर
दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में अब एक नई कैटगरी आ गई है। यह कैटेगरी है 300 अरब डॉलर क्लब की है। इसमें केवल 3 ऐसे अमीर हैं, जिनकी संपत्ति 300 अरब डॉलर या 300 अरब डॉलर से अधिक है। इनमें केवल 3 नाम हैं। टेस्ला के एलन मस्क, अल्फाबेट के लैरी पेज और सर्गी ब्रिन।
दुनिया के अमीरों की टॉप-10 लिस्ट में कौन-कौन हैं
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में सबसे ऊपर 659 अरब डॉलर के साथ एलन मस्क हैं। लैरी पेज के पास 323 अरब डॉल कर संपत्ति है। जेफ बेजोस 300 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। चौथे स्थान पर सर्गी ब्रिन हैं। इनका नेटवर्थ 290 अरब डॉलर है। लैरी एलिसन 233 अरब डॉलर के साथ 5वें स्थान पर हैं। बता दें ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों की रोजाना की रैंकिंग है। ये आंकड़े न्यूयॉर्क में हर ट्रेडिंग दिन के अंत में अपडेट किए जाते हैं।
मार्क जुकरबर्ग छठे नंबर पर हैं और इनके पास कुल 217 अरब डॉलर की संपत्ति है। माइकल डेल 179 अरब डॉलर के साथ 7वें स्थान पर हैं। जेनसेंग हुआंग 165 अरब डॉलर के साथ 8वें स्थान पर हैं। और जिम वॉल्टन 156 अरब डॉलर के साथ 9वें पोजीशन पर हैं। बर्नार्ड अरनाल्ट 164 अरब डॉलर के साथ 10वें स्थान पर खिसक गए हैं।
भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन
अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी इस समय भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने पिछले दिनों मुकेश अंबानी को पछाड़ यह स्थान हासिल किया। आज की डेट में अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 17वें स्थान पर हैं। इनके पास अब 107 अरब डॉलर की संपत्ति है। जबकि, मुकेश अंबानी के पास 96.5 अरब डॉलर का नेटवर्थ है। अंबानी दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 20वें स्थान पर हैं। अंबानी की संपत्ति में गिरावट और अडानी की संपत्ति में उछाल की सबसे बड़ी वजह उनकी कंपनियों के शेयर हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में पिछले कई दिनों से तेजी और रिलायंस के शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव दर्ज की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें