सोने-चांदी में भूचाल से गोल्ड ETF 13% और सिल्वर ETF 20% क्रैश, क्या करें निवेशक

Gold Silver ETF Crash: बजट से पहले 1 फरवरी, रविवार को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। भारतीय शेयर और कमोडिटी बाजारों के बजट 2026 के लिए विशेष ट्रेडिंग सत्र में खुलते ही, सोने-चांदी के एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF) में 20% तक की तेज गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर रविवार को शुरुआती कारोबार में ही सोने के भाव में 9% की गिरावट आई और यह 10 ग्राम पर 1,36,185 रुपये पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 9% गिरकर 2,65,652 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

गिरावट के कारण विश्लेषकों के मुताबिक, डॉलर में मजबूती आने से कीमती धातुओं में यह बिकवाली हुई है। इसके अलावा, सीएमई ग्रुप द्वारा कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स पर मार्जिन बढ़ाने से अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर दबाव बना, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा।

गोल्ड और सिल्वर ETF का प्रदर्शन आज गोल्ड ETF 13% तक गिरे। निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीईएस 11%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ETF 13%, जरोधा गोल्ड ETF 10.9% और एंजल वन गोल्ड ETF 12% नीचे ट्रेड कर रहे हैं।।

चांदी के ETF में 20% तक की अधिक तेज गिरावट दर्ज की गई। एसबीआई सिल्वर ETF 20.50%, आईसीआईसीआई प्रू सिल्वर ETF 20.14% और एक्सिस सिल्वर ETF 20.16% नीचे हैं।

निवेशकों के लिए सलाह INVasset PMS के बिजनेस हेड हर्षल दसानी के अनुसार, गोल्ड और सिल्वर ETF निवेशकों के लिए यह समय प्रतिक्रिया देने के बजाय अनुशासन बनाए रखने का है।

उन्होंने कहा, "हाल की उथल-पुथल, खासकर चांदी में, मुख्य रूप से लीवरेज उठाने और मार्जिन संबंधी बिकवाली के कारण हुई है, न कि लंबी अवधि के आर्थिक पृष्ठभूमि में किसी गिरावट के कारण। जिन निवेशकों के पास पहले से निवेश है, उन्हें इस दबाव में होने वाली बिकवाली के दौरान घबराकर बाहर निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे चरणों में कीमतें अक्सर जरूरत से ज्यादा नीचे आ जाती हैं।"

उन्होंने सलाह दी कि नए निवेश की राशि को धीरे-धीरे और सोच-समझकर लगाना चाहिए, तेज रैली या गिरावट के बाद एकमुश्त पैसा नहीं लगाना चाहिए।