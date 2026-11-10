राहतभरा मंगलवार: कच्चा तेल धड़ाम, पेट्रोल-डीजल के जारी हुए दाम
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Rates Today: अक्टूबर के अंत में छह महीने के हाई पर पहुंचने के बाद से ब्रेंट क्रूड में बड़ी गिरावट आई है
- कच्चा तेल अगस्त के बाद के सबसे निचले स्तर के करीब पहुंच गया है
- इस बीच भारत में सरकारी ऑयल कंपनियों ने भी पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर आगे सैन्य हमले की जरूरत नहीं होने के बयान से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में आज मंगलवार राहतभरा है। कच्चा तेल अगस्त के बाद के सबसे निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। अमेरिकी क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) का भाव गिरकर 86 डॉलर प्रति बैरल के करीब आ गया। वहीं, ब्रेंट क्रूड करीब 92.57 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। इसमें करीब 6 प्रतिशत की गिरावट थी। इस बीच भारत में सरकारी ऑयल कंपनियों ने भी पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं।
तेल के दाम गिरने के पीछे क्या हैं कारण
ईरान के साथ बातचीत में समझौते की उम्मीद बढ़ने और अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ने से तेल की कीमतों पर असर पड़ा है। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान की सैन्य ताकत प्रभावी रूप से खत्म हो चुकी है। हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है।
अक्टूबर के अंत में छह महीने के हाई पर पहुंचने के बाद से ब्रेंट क्रूड में बड़ी गिरावट आई है। पिछले सप्ताह इसमें अप्रैल 2020 के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई।
फिर भी संकट बरकरार
हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से युद्ध खत्म होने की उम्मीदों के बावजूद किसी ठोस समझौते के संकेत अभी नहीं मिले हैं। ईरान की मांग है कि अमेरिका उसकी नाकेबंदी खत्म करे और प्रतिबंध हटाए। वहीं, अमेरिका चाहता है कि ईरान होर्मुज में जहाजों पर हमले रोके और अपने परमाणु कार्यक्रम पर रियायत दे।
इस बीच, यूक्रेन और रूस के बीच ऊर्जा ठिकानों पर हमले जारी हैं। इस सप्ताह बाजार की नजर अमेरिका की EIA, ओपेक और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की मासिक रिपोर्ट पर भी रहेगी।
पेट्रोल-डीजल के 10 नवंबर के रेट
आज दिल्ली से पटना तक पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं है। देश में सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल पोर्ट ब्लेयर में है। यहां पेट्रोल 88.66 रुपये लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 84.56 रुपये है। सबसे महंगा पेट्रोल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 118.34 रुपये लीटर है। चित्तूर में डीजल 106.06 रुपये लीटर है।
दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंपों पर पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर है। जबकि, मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये और डीजल की 97.83 रुपये है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 107.76 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.55 रुपये प्रति लीटर है।
कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर है। लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.05 रुपये और डीजल की 99.28 रुपये है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें