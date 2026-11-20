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TTK Healthcare Bonus Issue: शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी टीटीके हेल्थकेयर लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 20 नवंबर 2026 को हुई बैठक में बोनस के रूप में नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर (NCRPS) जारी करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शेयरधारकों को हर 1 इक्विटी शेयर पर ₹100 फेस वैल्यू वाले 5 शेयर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि कंपनी आपको बोनस के रूप में ऐसे प्रेफरेंस शेयर दे रही है, जिन्हें भविष्य में कंपनी वापस खरीदेगी, लेकिन इन्हें इक्विटी शेयर में नहीं बदला जा सकता। इस बीच, आज शुक्रवार को कंपनी के शेयर करीबन 8% तक चढ़ गए थे और 1130 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया।

क्या है बोनस शेयर के डिटेल कंपनी की ओर से बीएसई को दी गई जानकारी के मुताबिक, हर 1 इक्विटी शेयर (₹10 फेस वैल्यू) पर ₹100 के 5 पूरी तरह पेड-अप शेयर मिलेंगे। इस तरह एक शेयरधारक को हर एक इक्विटी शेयर के बदले कुल ₹500 फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे। कंपनी कुल 7,06,51,665 शेयर जारी करने की योजना बना रही है, जिनकी कुल वैल्यू करीब ₹706.52 करोड़ होगी।

हर साल मिलेगा 9.5% डिविडेंड इस बोनस इश्यू की खास बात यह है कि इन शेयर पर निवेशकों को सालाना 9.5% की दर से डिविडेंड मिलेगा। यानी हर ₹100 के एक NCRPS पर सालाना ₹9.50 का डिविडेंड तय है। हालांकि, डिविडेंड कंपनी की स्कीम और लागू शर्तों के अनुसार मिलेगा। पहले साल का डिविडेंड शेयर अलॉटमेंट की तारीख से लेकर उस वित्त वर्ष की 31 मार्च तक जोड़ा जाएगा। इसके बाद हर वित्त वर्ष की 31 मार्च को डिविडेंड अर्जित होगा।

15 महीने बाद वापस होंगे शेयर कंपनी ने इन प्रेफरेंस शेयरों की अवधि 15 महीने तय की है। यानी अलॉटमेंट की तारीख से 15 महीने पूरे होने पर कंपनी इन्हें वापस रिडीम करेगी। कंपनी के बोर्ड के पास यह अधिकार भी होगा कि वह चाहे तो तय अवधि से पहले इन शेयरों को रिडीम कर सकता है। रिडेम्पशन के समय निवेशकों को प्रति शेयर ₹100 की फेस वैल्यू के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। रिडेम्पशन की तारीख तक का बकाया डिविडेंड भी देय होगा।कंपनी के मुताबिक, इन शेयर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट कराने का प्रस्ताव है। हालांकि, इस पूरी स्कीम को लागू करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), शेयरधारकों और लेनदारों की जरूरी मंजूरी सहित अन्य वैधानिक और नियामकीय मंजूरियां लेनी होंगी।

कंपनी के रिजर्व से होगा बोनस इश्यू टीटीके हेल्थकेयर लिमिटेड ने बताया कि इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी के जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए करीब ₹706.52 करोड़ की राशि उपयोग करने का अनुमान है। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि शेयर जारी होने से उसके मौजूदा इक्विटी शेयरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा।