भारत की इकोनॉमी पर कम होगा ट्रंप टैरिफ का प्रभाव, IMF ने 6.6% ग्रोथ का लगाया अनुमान

संक्षेप: आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया। इससे पहले इसके 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। आईएमएफ ने बताया कि मजबूत आर्थिक वृद्धि के साथ अमेरिका के ट्रंप टैरिफ प्रभाव को सीमित करेगा।

Tue, 14 Oct 2025 09:29 PM
भारत की इकोनॉमी पर कम होगा ट्रंप टैरिफ का प्रभाव, IMF ने 6.6% ग्रोथ का लगाया अनुमान

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया। इससे पहले इसके 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। पहली तिमाही में मजबूत आर्थिक वृद्धि के साथ यह अनुमान बढ़ाया गया है, जो अमेरिका के ट्रंप टैरिफ प्रभाव को सीमित करेगा। हालांकि, आईएमएफ ने अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में 2026-27 के लिए वृद्धि दर के अनुमान को 0.2 प्रतिशत घटाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया है।

क्या है रिपोर्ट में?

आईएमएफ रिपोर्ट में कहा गया-जुलाई के विश्व आर्थिक परिदृश्य की अपडेटेड रिपोर्ट की तुलना में, 2025 के लिए वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाया गया है। इसमें पहली तिमाही की मजबूत वृद्धि जुलाई से भारत से आयात पर अमेरिकी शुल्क दर में वृद्धि की भरपाई से कहीं अधिक है। इसके साथ 2026 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम किया गया है।

आईएमएफ ने जुलाई में भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को संशोधित कर 2025 और 2026 दोनों के लिए 6.4 प्रतिशत कर दिया था। वहीं अप्रैल, 2025 के विश्व आर्थिक परिदृश्य में, देश की आर्थिक वृद्धि दर 2025 के लिए 6.2 प्रतिशत और 2026 के लिए 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। मुद्राकोष ने कहा कि वैश्विक वृद्धि दर 2024 में 3.3 प्रतिशत से घटकर 2025 में 3.2 प्रतिशत और 2026 में 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

विश्व बैंक का अनुमान

इस महीने की शुरुआत में विश्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया था। साथ ही यह कहा था कि देश सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। बता दें कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर अप्रैल-जून में 7.8 प्रतिशत रही, जो पांच तिमाहियों में सबसे अधिक है।

