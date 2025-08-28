Trump Tariffs Impact Avanti Feeds Apex Frozen Foods Zeal Aqua other seafood exporters slip up to 6 percent today ट्रंप के 50% टैरिफ लगने से भारत की इन कंपनियों के शेयर हुए क्रैश, 11% तक टूटा भाव, हड़कंप, Business Hindi News - Hindustan
ट्रंप के 50% टैरिफ लगने से भारत की इन कंपनियों के शेयर हुए क्रैश, 11% तक टूटा भाव, हड़कंप

विशेषज्ञों का मानना है कि इन टैरिफ की वजह से भारतीय निर्यातकों की लागत बढ़ेगी और मुनाफा घटेगा। इससे कंपनियों की अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कमजोर हो सकती है। पहले से ही ग्लोबल डिमांड और सप्लाई चेन पर दबाव है, ऐसे में यह अतिरिक्त शुल्क बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 10:53 AM
Seafoods Company Stocks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए नए टैरिफ (शुल्क) का असर भारतीय सीफूड (समुद्री खाद्य) कंपनियों पर दिखना शुरू हो गया है। आज के कारोबार में अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन फूड्स, जील एक्वा समेत कई सीफूड निर्यातक कंपनियों के शेयर 11% तक गिरावट के साथ फिसल गए। एपेक्स फ्रोजन फूड्स के शेयर की कीमत आज 11% तक गिर गई। बीएसई पर शेयर की शुरुआत ₹202.90 प्रति शेयर के इंट्राडे लो पर हुई, जबकि इसका इंट्राडे हाई ₹225.40 प्रति शेयर रहा। बता दें कि ट्रंप के 50 पर्सेंट टैरिफ लगने से निवेशकों में चिंता बढ़ गई है क्योंकि अमेरिकी बाजार भारतीय झींगा निर्यात के लिए सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है।

क्या है डिटेल

विशेषज्ञों का मानना है कि इन टैरिफ की वजह से भारतीय निर्यातकों की लागत बढ़ेगी और मुनाफा घटेगा। इससे कंपनियों की अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कमजोर हो सकती है। पहले से ही ग्लोबल डिमांड और सप्लाई चेन पर दबाव है, ऐसे में यह अतिरिक्त शुल्क भारतीय सीफूड उद्योग के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। छोटे निवेशक और बड़े संस्थागत निवेशक दोनों ही कंपनियों के भविष्य को लेकर सतर्क हो गए हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ट्रंप प्रशासन इन टैरिफ को लंबे समय तक लागू रखता है, तो भारतीय निर्यातकों के शेयरों में और दबाव आ सकता है।

किस शेयर में कितनी गिरावट

बता दें कि आज अवंती फीड्स के शेयर में 4 पर्सेंट और एपेक्स फ्रोजन फूड्स के शेयर 11 पर्सेंट से अधिक टूट गए। वहीं, जील एक्वा के शेयर में भी 3 पर्सेंट से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। वाटरबेस के शेयर 4 पर्सेंट तक टूट गए।

