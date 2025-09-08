ट्रंप टैरिफ से सुस्त पड़ सकती है भारत की अर्थव्यस्था की रफ्तार… इस दिग्गज की चेतावनी

ट्रंप ने आरोप लगाया है कि भारत की रूसी तेल आयात से मॉस्को की युद्ध फंडिंग को बल मिल रहा है। इसी कारण पिछले महीने उन्होंने भारत से आने वाले आयात पर शुल्क को दोगुना कर 50% कर दिया।

Indian Economy: भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% आयात शुल्क (टैरिफ) से इस साल देश की जीडीपी में 0.5% तक की गिरावट आ सकती है। उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, 'यह टैरिफ कितने समय तक जारी रहता है, इस पर निर्भर करेगा। मौजूदा वित्त वर्ष में इसका असर जीडीपी पर लगभग 0.5% से 0.6% तक हो सकता है।'

भारत की ऊर्जा नीति और वित्त मंत्री का रुख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते स्पष्ट किया था कि भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है, रूसी तेल की खरीद जारी रखेगा क्योंकि यह आर्थिक रूप से फायदेमंद है।

भारत-अमेरिका व्यापार पर प्रभाव अमेरिका और भारत का दोतरफा वस्तु व्यापार 2024 में 129 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें अमेरिका का व्यापार घाटा 45.8 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया। निर्यातक समूहों का अनुमान है कि ट्रंप के इन टैरिफ का असर भारत के 87 बिलियन डॉलर के लगभग 55% माल निर्यात पर पड़ सकता है। इससे वियतनाम, बांग्लादेश और चीन जैसे प्रतिस्पर्धियों को लाभ हो सकता है।

भारत की ग्रोथ उम्मीदें बरकरार इसके बावजूद नागेश्वरन ने सरकार के 6.3% से 6.8% ग्रोथ अनुमान को बरकरार रखा है। अप्रैल-जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की तेज वृद्धि दर्ज कर चुकी है, जो पिछले एक साल में सबसे तेज है। उन्होंने कहा कि हाल के खपत और टैक्स में कटौती, साथ ही आठ साल के न्यूनतम स्तर पर महंगाई ने आम लोगों की जेब में ज्यादा पैसा छोड़ा है, जिससे खर्च बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा।