भारत पर फिर बढ़ा अमेरिकी टैरिफ का खतरा, 25% तक शुल्क लगाने की तैयारी
मुख्य बातें
- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भारत के लिए कारोबार से जुड़ी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं
- ट्रंप प्रशासन भारत पर 25% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने की तैयारी में है
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नई योजना से भारत पर एक बार फिर अतिरिक्त टैरिफ लगने का खतरा मंडरा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका भारत पर 25% तक एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। भारत के अलावा 6 अन्य देशों पर भी यह शुल्क लगाया जा सकता है। इनमें कंबोडिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, ताइवान और थाईलैंड शामिल हैं। दरअसल, अमेरिका इन देशों के कारोबार और उत्पादन से जुड़ी पॉलिसीज की जांच कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि ये देश बाजार में मांग से ज्यादा सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने नए टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पेश किया है।
ट्रंप दूसरे देशों पर बना रहे दबाव
डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ को लेकर लगातार सख्त रुख अपना रहे हैं। उनका मकसद दूसरे देशों से ज्यादा अमेरिकी सामान खरीदवाना और कंपनियों को अमेरिका में ही फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार करना है। इसके लिए ट्रंप प्रशासन दूसरे देशों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का दबाव बना रहा है। यानी अमेरिका चाहता है कि दूसरे देश उससे ज्यादा सामान खरीदें और कंपनियां अपना प्रोडक्शन अमेरिका में करें। इसी स्ट्रैटेजी के तहत ट्रंप कई देशों पर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं।
ब्राजील पर अलग से टैरिफ लगाने की तैयारी
बता देंकि भारत समेत 14 देशों की जांच के बीच अमेरिका ने ब्राजील को लेकर भी अलग कदम उठाया है। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने ब्राजील के कुछ सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें विमान भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ब्राजील ने व्यापार से जुड़ी उसकी चिंताओं को दूर करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए हैं। इसी वजह से उसके कुछ सामानों पर नया शुल्क लगाने की बात कही गई है।
दिसंबर में G20 बैठक पर भी रहेगी नजर
अमेरिका के इन फैसलों की चर्चा दिसंबर में होने वाली G20 बैठक में भी हो सकती है। यह बैठक मियामी में होगी, जहां डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की मेजबानी करेंगे। हालांकि, अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि नए टैरिफ प्रस्तावों से बैठक के दौरान दूसरे देशों के साथ रिश्तों में तनाव आने की उम्मीद नहीं है। अमेरिका इस बैठक में दूसरे देशों के साथ नए व्यापार समझौते करने की भी कोशिश करेगा।
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लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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