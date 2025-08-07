ट्रंप के 50% टैरिफ ऐलान से इन शेयरों में हड़कंप, ₹18 पर आया मुकेश अंबानी का एक शेयर

Trump Tariff Impact: मुकेश अंबानी की कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज समेत गोकलदास एक्सपोर्ट्स, काइटेक्स गारमेंट्स, केपीआर मिल के शेयर में आज गुरुवार को भारी गिरावट देखी गई। कंपनी के शेयरों में 7% तक की गिरावट है।

Trump Tariff Impact: मुकेश अंबानी की कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज समेत गोकलदास एक्सपोर्ट्स, काइटेक्स गारमेंट्स, केपीआर मिल के शेयर में आज गुरुवार को भारी गिरावट देखी गई। कंपनी के शेयरों में 7% तक की गिरावट है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद कपड़ा कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। दरअसल, ट्रंप के नए फैसले के बाद भारतीय निर्यात पर कुल टैरिफ का बोझ 50% हो गया है।

किस शेयर में कितनी गिरावट काइटेक्स गारमेंट्स के शेयर की कीमत में लगातार 11वें सत्र में गिरावट का सिलसिला जारी रहा और यह लगातार तीसरे दिन 5% के निचले सर्किट में बंद रहा। केपीआर मिल के शेयरों में 6.18% की गिरावट आई, जबकि गोकलदास एक्सपोर्ट्स के शेयरों में 3.86% और इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयरों में 3.15% की गिरावट आई। वेलस्पन लिविंग और पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज के शेयरों में 3.7% की गिरावट आई। आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में आज 3% तक की गिरावट है और यह शेयर 18 रुपये पर आ गया है। अमेरिकी प्रशासन ने अतिरिक्त टैरिफ को भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के निरंतर आयात के लिए एक "दंड" बताया है। अब ये शुल्क चीनी वस्तुओं पर लगने वाले शुल्कों से 20% अधिक होने के कारण, विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को भारी नुकसान पहुंच सकता है।