Trump Tariff Impact Gokaldas Exports Kitex Garments Alok Industries KPR Mill textile stocks tumble 6 percent ट्रंप के 50% टैरिफ ऐलान से इन शेयरों में हड़कंप, ₹18 पर आया मुकेश अंबानी का एक शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Trump Tariff Impact Gokaldas Exports Kitex Garments Alok Industries KPR Mill textile stocks tumble 6 percent

ट्रंप के 50% टैरिफ ऐलान से इन शेयरों में हड़कंप, ₹18 पर आया मुकेश अंबानी का एक शेयर

Trump Tariff Impact: मुकेश अंबानी की कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज समेत गोकलदास एक्सपोर्ट्स, काइटेक्स गारमेंट्स, केपीआर मिल के शेयर में आज गुरुवार को भारी गिरावट देखी गई। कंपनी के शेयरों में 7% तक की गिरावट है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 11:08 AM
share Share
Follow Us on
ट्रंप के 50% टैरिफ ऐलान से इन शेयरों में हड़कंप, ₹18 पर आया मुकेश अंबानी का एक शेयर

Trump Tariff Impact: मुकेश अंबानी की कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज समेत गोकलदास एक्सपोर्ट्स, काइटेक्स गारमेंट्स, केपीआर मिल के शेयर में आज गुरुवार को भारी गिरावट देखी गई। कंपनी के शेयरों में 7% तक की गिरावट है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद कपड़ा कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। दरअसल, ट्रंप के नए फैसले के बाद भारतीय निर्यात पर कुल टैरिफ का बोझ 50% हो गया है।

किस शेयर में कितनी गिरावट

काइटेक्स गारमेंट्स के शेयर की कीमत में लगातार 11वें सत्र में गिरावट का सिलसिला जारी रहा और यह लगातार तीसरे दिन 5% के निचले सर्किट में बंद रहा। केपीआर मिल के शेयरों में 6.18% की गिरावट आई, जबकि गोकलदास एक्सपोर्ट्स के शेयरों में 3.86% और इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयरों में 3.15% की गिरावट आई। वेलस्पन लिविंग और पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज के शेयरों में 3.7% की गिरावट आई। आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में आज 3% तक की गिरावट है और यह शेयर 18 रुपये पर आ गया है। अमेरिकी प्रशासन ने अतिरिक्त टैरिफ को भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के निरंतर आयात के लिए एक "दंड" बताया है। अब ये शुल्क चीनी वस्तुओं पर लगने वाले शुल्कों से 20% अधिक होने के कारण, विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को भारी नुकसान पहुंच सकता है।

एनालिस्ट का अनुमान

बाजार एनालिस्ट्स के अनुसार, कपड़ा, आईटी सेवाएं, इंजीनियरिंग वस्तुएं और ऑटो कंपोनेंट जैसे निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों पर नए अमेरिकी टैरिफ का असर पड़ने की आशंका है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख और रणनीतिकार शेषाद्रि सेन ने कहा, "सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कपड़ा (गोकलदास एक्सपोर्ट्स और काइटेक्स गारमेंट्स), रसायन (कैमलिन फाइन साइंसेज, आरती इंडस्ट्रीज और अतुल लिमिटेड) और ऑटो एंसिलरीज (भारत फोर्ज, सुप्रजीत इंजीनियरिंग और सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स) हैं, जिनका अमेरिका में निर्यात काफ़ी अधिक है।" गोकलदास एक्सपोर्ट्स अपने कुल राजस्व का लगभग 70% अमेरिकी बाजार से प्राप्त करता है। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज का भी लगभग इतना ही योगदान है, जबकि वेलस्पन लिविंग और पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज के राजस्व में अमेरिकी बिक्री का योगदान क्रमशः लगभग 65% और 50% है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।