ट्रंप के टैरिफ ने मचाई तबाही: बिटकॉइन ने गंवाई सारी चुनावी बढ़त, कीमत अब $73,000 के नीचे

संक्षेप:

बिटकॉइन की कीमत में लगभग चार महीने से जारी गिरावट जारी है, और यह मंगलवार को न्यूयॉर्क में 7% गिरकर 72,877 डॉलर पर आ गई। यह वह स्तर है, जो नवंबर 2024 के बाद से सबसे कम है, यानी तब से जब क्रिप्टो-सपोर्टर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता था।

Feb 04, 2026 07:39 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
बिटकॉइन की कीमत में लगभग चार महीने से जारी गिरावट जारी है, और यह मंगलवार को न्यूयॉर्क में 7% गिरकर 72,877 डॉलर पर आ गई। यह वह स्तर है, जो नवंबर 2024 के बाद से सबसे कम है, यानी तब से जब क्रिप्टो-सपोर्टर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस गिरावट के साथ, चुनाव जीतने के बाद हुई सारी बढ़त अब मिट गई है और कीमत 2025 के सबसे निचले स्तर 74,424.95 डॉलर से भी नीचे चली गई है।

गिरावट के पीछे का कारण

फाल्कनएक्स के बोहान जियांग के अनुसार, बहुत से ट्रेडर्स गिरावट में खरीदारी करके कीमत 80,000 डॉलर से ऊपर जाने की शर्त लगा रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे बिटकॉइन की कीमत गिरती गई, उनमें से कई के दांव फेल हो गए और उनकी जबरन बिक्री ने कीमत पर और दबाव डाला। अक्टूबर में ट्रंप के टैरिफ संबंधी बयानों के बाद हुई भारी बिकवाली से बाजार अभी तक उबर नहीं पाया है, जिसमें 19 अरब डॉलर के लीवरेज्ड दांव डूब गए थे।

बाजार में नकारात्मक माहौल

बिटकॉइन की यह गिरावट व्यापक बाजार की उठापटक के बीच आई है। सप्ताहांत में क्रिप्टो फ्यूचर्स के खुले अनुबंधों (ओपन इंटरेस्ट) की संख्या में भारी कमी आई है और परपेचुअल फ्यूचर्स की फंडिंग रेट नकारात्मक हो गई है, जिसका मतलब है कि बाजार में गिरावट पर दांव लगाने की मांग अधिक है। हांगकांग स्थित क्रिप्टो ऑप्शंस प्लेटफॉर्म सिग्नलप्लस के साझेदार ऑगस्टीन फैन के अनुसार, क्रिप्टो से जुड़े भावना पूरी तरह से पस्त हैं और बाजार मंदी के माहौल में कारोबार कर रहा है।

संस्थागत और छोटे निवेशकों का रवैया

हालांकि कुछ संस्थागत धारक डटे हुए हैं, लेकिन प्रमुख लॉन्ग टर्म बिटकॉइन धारकों द्वारा अरबों डॉलर की बिकवाली के साथ छोटे निवेशकों की भागीदारी घट गई है। बाजार मूल्य के हिसाब से दो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और एथेरियम के एटीएफ को अमेरिकी मंजूरी मिलने के बाद भी, छोटी क्रिप्टोकरेंसी (ऑल्टकॉइन) का प्रदर्शन खराब रहा है।

भविष्य के संकेत

एयरड्रॉपअलर्ट डॉट कॉम के मोर्टन क्रिस्टेंसन का कहना है कि बिटकॉइन अभी भी एक हाई रिस्क वाली संपत्ति की तरह कारोबार कर रहा है, न कि डिजिटल गोल्ड की तरह। इसका मतलब यह नहीं है कि यह थ्योरी खत्म हो गई है, बल्कि यह कि वह स्थिति अभी तक नहीं आई है। बाजार अभी भी आर्थिक चुनौतियों और एआई बुलबुले के डर के बीच चिंतित बना हुआ है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
