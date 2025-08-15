ट्रंप के टैरिफ से अब करीब आ रहे हैं मोदी और जिनपिंग

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई है। इसी बीच, पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों, खासकर चीन के करीब आते दिख रहे हैं।

चीन से फिर शुरू होंगी सीधी उड़ानें ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच चल रहे इस तनाव के कारण, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के साथ सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह खबर तब सामने आई है जब पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन जाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह सात साल में उनकी पहली चीन यात्रा होगी, जहां वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलेंगे।

कोरोना और गलवान के बाद हुआ था यह फैसला कोरोना महामारी के दौरान भारत ने चीन के साथ सीधी उड़ानें बंद कर दी थीं। उसी समय पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तब से दोनों देशों के यात्रियों को हांगकांग या सिंगापुर जैसे देशों से होकर यात्रा करनी पड़ती थी। अब सरकार ने भारतीय एयरलाइंस को चीन के लिए उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहने को कहा है।

ट्रंप की नीतियों का असर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप की व्यापार नीतियों ने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उसे अपनी "रणनीतिक स्वायत्तता" और "रणनीतिक स्वतंत्रता" बनाए रखनी होगी। वॉशिंगटन हमेशा से भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत साथी मानता रहा है, लेकिन अब ट्रंप की नीतियों ने भारत और चीन को एक साझा मंच पर ला दिया है। चीन के राजदूत जू फीहोंग ने तो ट्रंप के टैरिफ को "धमकी" बताया है और भारत को नैतिक समर्थन भी दिया है।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी चेतावनी दी है कि ट्रंप के ये टैरिफ, जिनका मकसद रूस को नुकसान पहुंचाना है, कहीं भारत को रूस और चीन के और करीब न ले जाएं।