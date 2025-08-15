trump s tariffs are bringing modi and jinping closer ट्रंप के टैरिफ से अब करीब आ रहे हैं मोदी और जिनपिंग, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़trump s tariffs are bringing modi and jinping closer

ट्रंप के टैरिफ से अब करीब आ रहे हैं मोदी और जिनपिंग

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई है। इसी बीच, पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों, खासकर चीन के करीब आते दिख रहे हैं।

Drigraj Madheshia मिंटFri, 15 Aug 2025 11:03 AM
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई है। इसी बीच, पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों, खासकर चीन के करीब आते दिख रहे हैं। एक समय था जब 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध सबसे निचले स्तर पर थे, लेकिन अब सब कुछ बदलता दिख रहा है।

चीन से फिर शुरू होंगी सीधी उड़ानें

ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच चल रहे इस तनाव के कारण, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के साथ सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह खबर तब सामने आई है जब पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन जाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह सात साल में उनकी पहली चीन यात्रा होगी, जहां वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलेंगे।

कोरोना और गलवान के बाद हुआ था यह फैसला

कोरोना महामारी के दौरान भारत ने चीन के साथ सीधी उड़ानें बंद कर दी थीं। उसी समय पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तब से दोनों देशों के यात्रियों को हांगकांग या सिंगापुर जैसे देशों से होकर यात्रा करनी पड़ती थी। अब सरकार ने भारतीय एयरलाइंस को चीन के लिए उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहने को कहा है।

ट्रंप की नीतियों का असर

एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप की व्यापार नीतियों ने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उसे अपनी "रणनीतिक स्वायत्तता" और "रणनीतिक स्वतंत्रता" बनाए रखनी होगी। वॉशिंगटन हमेशा से भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत साथी मानता रहा है, लेकिन अब ट्रंप की नीतियों ने भारत और चीन को एक साझा मंच पर ला दिया है। चीन के राजदूत जू फीहोंग ने तो ट्रंप के टैरिफ को "धमकी" बताया है और भारत को नैतिक समर्थन भी दिया है।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी चेतावनी दी है कि ट्रंप के ये टैरिफ, जिनका मकसद रूस को नुकसान पहुंचाना है, कहीं भारत को रूस और चीन के और करीब न ले जाएं।

चीन की तरफ से भी मिल रहे सकारात्मक संकेत

सिर्फ भारत ही नहीं, चीन भी संबंधों में सुधार के संकेत दे रहा है। ट्रंप के व्यापार युद्धों से चीन भी परेशान है। हाल ही में, चीन ने भारत को यूरिया की शिपमेंट पर लगी पाबंदियों में ढील दी है। अडानी समूह भी चीनी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी बीवाईडी कंपनी के साथ भारत में बैटरी बनाने के लिए साझेदारी की बातचीत कर रहा है। ये सभी कदम दिखाते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग फिर से बढ़ रहा है

